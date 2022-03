Atalanta – Percassi è una furia, parole incredibili alimentano le polemiche: “Se dite così me ne vado”

By

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi non le manda a dire: ha rilasciato dichiarazioni veramente inaspettate che hanno scatenato critiche e polemiche.

Era cominciato in maniera ottimale il cammino stagionale dell’Atalanta, prima poi di subire una brutale frenata.

La dura sconfitta con il Villarreal che ha significato eliminazione ai gironi di Champions ha evidentemente minato le certezze di una squadra che poteva ambire allo scudetto. Pochi giorni dopo la disfatta europea è infatti arrivata un’altra sconfitta interna, con la Roma di José Mourinho per 1-4 (doppietta di Abraham, gol di Zaniolo e Smalling, autogol di Cristante per la Dea), che ha interrotto un’incredibile striscia di 6 vittorie consecutive e di 10 partite senza sconfitta in campionato.

Partite che hanno condizionato la squadra di Gasperini, che non è riuscita più a garantire la continuità che aveva fatto vedere fino a quel momento. Due pareggi con un Genoa in grossa difficoltà, le sconfitte con Cagliari, ancora Roma e le due con la Fiorentina (una delle quali ha significato eliminazione anche dalla Coppa Italia, grande obiettivo stagionale) e due sole vittorie (con Udinese e Sampdoria) certificano il grosso momento di crisi in campionato.

Le cose vanno meglio di Europa League, dove la Dea è riuscita a battere sia all’andata che al ritorno i greci dell’Olympiakos e i tedeschi del Bayer Leverkusen, e ora dovrà vedersela con un’altra tedesca retrocessa dalla Champions League, il temibile Red Bull Lipsia del trentaseienne italo-tedesco Domenico Tedesco.

Percassi stufo, alimenta le polemiche… ma i tifosi sono con lui

Della situazione della Dea ha parlato anche il suo presidente Antonio Percassi, durante la cerimonia che gli ha assegnato la sua seconda laurea honoris causa in Marketing, consumi e comunicazione allo Iulm di Milano.

“Il quarto posto è tutto da giocare, ci sono squadre forti ma noi abbiamo subito errori arbitrali incredibili per colpa dei quali abbiamo perso molti punti in classifica: speriamo che questi torti non ci siano più” sono le pungenti parole del dirigente atalantino.

Gli errori a cui il presidente si riferisce sono i numerosi episodi dubbi capitati durante questa stagione di Serie A. Contro la Fiorentina il gol annullato a Malinovskyi per un fuorigioco considerato attivo da parte di Hateboer, che però non prende mai parte all’azione, con il VAR che non è intervenuto a rettificare. Episodi simili accaduti contro Roma e Cagliari, sulle azioni del gol di Palomino (annullato) e del rigore concesso dall’arbitro ma cancellato dal VAR.

Oltre a questi ci sono stati tanti altri episodi anche nel girone d’andata ed in Coppa Italia, così la dirigenza è sbottata e ha interrotto il suo silenzio stampa. Anche se al termine della cerimonia Percassi si concede anche una battuta: “Se dite così me ne vado” dice ridendo e facendo gli scongiuri ad un giornalista che sostiene che l’Atalanta gioca ancora per vincere l’Europa League.