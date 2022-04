Benzema – il dettaglio che avrebbe potuto cambiare la storia

Un curioso retroscena svela il rischio corso da Karim Benzema, che avrebbe potuto non giocare il match contro il Chelsea.

Mercoledì 6 aprile allo stadio Stamford Bridge di Londra è andata in scena la gara d’andata dei quarti di finale della Champions League 2021/22.

Il match è terminato con il risultato di 1-3 per la squadra di Carletto Ancelotti e la scena se l’è presa tutta quanta il solito Karim Benzema, che ha firmato un’incredibile tripletta, la seconda consecutiva dopo quella rifilata al Paris Saint-Germain nella gara di ritorno degli ottavi di finale che ha portato fin qui i madrileni.

I primi due gol arrivano di testa e sono entrambi di una difficoltà unica. Il primo lo realizza dopo uno scambio con Vinicius che, arrivato sul fondo, mette al centro il pallone per l’accorrente Benzema, il quale in qualche modo riesce a dare forza ed angolo al pallone per battere Mendy per la prima volta al minuto 21.

Di minuti ne passano appena tre e al 24′ Karim the dream segna ancora. Questa volta il cross arriva dall’altro lato ed è Luka Modric a mettere la palla per il centravanti francese, che riesce in controtempo a trovare l’impatto con il pallone e a metterlo nell’angolino basso alla sinistra del portiere senegalese dei Blues.

Dopo essersi mangiato la tripletta nel finale del primo tempo, complice anche un mini sgambetto di Jorginho, Benzema mette lo stesso in rete il suo terzo gol, approfittando di un vero e proprio regalo della coppia Mendy-Rudiger, che forniscono al 9 un assist d’oro che il francese deve solo spingere in porta da 30 metri.

37 gol in 36 partite in stagione, 11 in questa Champions League in 8 partite e 6 gol nelle ultime partite europee. È apoteosi per un attaccante per cui sono terminati gli aggettivi e che quest’anno sta veramente dimostrando di meritare un pezzo di pallone d’oro, trascinando letteralmente il Real Madrid sia in Liga che in Champions League.

Tutto questo spettacolo poteva però esserci negato da un vero e proprio dettaglio che ha messo a repentaglio la presenza di Benzema a Londra.

“Oggi non giochi”

Arrivati a Stamford Bridge infatti, il francese si rende conto di non essere in grado di trovare il suo green pass, senza il quale ovviamente non avrebbe potuto disputare la partita contro il Chelsea.

Ciò è confermato ai microfoni di Amazon Prime proprio dall’allenatore del Chelsea Carletto Ancelotti, che racconta l’aneddoto in maniera scherzosa: “Quando mi ha detto che non trovava il green pass gli ho detto che non avrebbe giocato e ho mandato a scaldare il massaggiatore”.

Fortunatamente per il Real Madrid e per tutti gli appassionati di calcio, il benedetto green pass di Benzema è uscito fuori, e tutti noi abbiamo potuto assistere ad una prestazione magica da parte del francese.