Atalanta, super mossa di Percassi e operazione clamorosa. Ecco l’ultimo piano nato in casa orobica in questi giorni che coinvolge anche la Juventus.

Si è da qualche giorno concluso il campionato di Serie A che, come anche da noi raccontatovi, ha dato dei responsi da molti inattesi, soprattutto a inizio stagione. Se la prevista lotta scudetto è rimasta tra Inter e Milan, più scalpore hanno destato, ad esempio, la salvezza della Salernitana o l’approdo europeo della Fiorentina in Conference League.

Non è poi passata inosservata la situazione dell’Atalanta che, sin dal primo mese, ha iniziato a manifestare delle difficoltà pressoché insolite e che hanno poi portato gli uomini di Gasperini a mancare clamorosamente il previsto piazzamento nella zona delle manifestazioni Uefa.

I bergamaschi, alle griglie di partenza, erano potenzialmente annoverabili anche tra le prime quattro forze della stagione ma l’incapacità di trovare una continuità di risultati, soprattutto davanti al proprio pubblico, e altre problematiche endogene (vedasi, ad esempio, la questione di Josep Ilicic, cui andrà sempre il nostro sostegno e in bocca al lupo) hanno catalizzato una parabola involutiva che ha portato Muriel e colleghi a toccare uno dei punti più bassi del loro recente passato.

Ecco come la Dea si prepara ad investire: l’affare incredibile con la Juve che cambierà tutto

Sarà, dunque, un anno di rifondazione e cambiamenti, finalizzato al comprendere dove si sia sbagliato in passato per poter evitare ulteriori passi falsi e favorire la nascita di un percorso che riporti la Dea laddove meriti nuovamente. Qualche valutazione andrà fatta anche su mister Gasperini che, a detta di non pochi, potrebbe aver esaurito il suo tempo in quel di Bergamo ma non meno riflessioni interesseranno le future mosse di mercato.

La rosa andrà da un lato sfoltita e ringiovanita, allontanando chi non riesca più a garantire un valido apporto proporzionale allo stipendio percepito ma anche inserendo nuove pedine in uno scacchiere che ha ancora tutte le basi per potersi riprendere quanto prima.

Al di là del lustro, come ormai noto, la mancata qualificazione in Europa ha delle ripercussioni anche sul piano economico, impedendo alle società di contare su quegli introiti messi a disposizione da Ceferin a chi riesca a raggiungere una delle tre manifestazioni Uefa in base all’iter in campionato. In tale ottica, sono previste diverse operazioni finalizzate al rimpolpare le finanze di Percassi, atteso da un modus operandi che permetta di concretizzare le giuste plusvalenze per trovare un po’di respiro.

Non sfugga, quindi, la ricostruzione de “La Gazzetta dello Sport“, secondo la quale l’Atalanta avrebbe deciso di riscattare Merih Demiral dalla Juventus, assecondando la richiesta di 25 milioni della Vecchia Signora. L’ex Sassuolo non resterà però in Lombardia dal momento che il passaggio definitivo del turco segnerà la prima tappa di un piano già felicemente architettato da dirigenza e società.

Una volta averlo acquistato in modo definitivo, Demiral giocherà in Premier League, dalla quale sono giunte diverse offerte, superiori ai 25 milioni pattuiti lo scorso anno tra nerazzurri e bianconeri, in seguito alla bella stagione disputata.