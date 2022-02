Cristiano Ronaldo medita l’addio, appenderà le scarpette al chiodo: “Non mi resta molto”

Cristiano Ronaldo non si nasconde e per la prima volta nella sua carriera annuncia quando si ritirerà dal calcio giocato: web impazzito!

L’asso portoghese ha appena compiuto 37 anni ma il fisico che ha curato nel tempo gli permette ancora di essere ad altissimi livelli. Nonostante l’età e tutti i successi ottenuti, Cristiano Ronaldo non è ancora appagato dalla sua carriera.

Cristiano Ronaldo è ormai da quindici anni ai vertici del calcio mondiale, ma nonostante tutti i successi ottenuti nella sua luminosa carriera non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo a breve. Nonostante questa stagione con il Manchester United non stia andando come da previsione, Cristiano Ronaldo rimane sempre un punto di riferimento per tutta la squadra.

Dall’inizio della stagione sono quindici i gol segnati con i Reds, al di sotto della media degli scorsi anni ma comunque tantissimi per un giocatore di 38 anni. L’attaccante portoghese ha vinto tutto in carriera, tra cui cinque Palloni D’Oro, ma la sua fame di vittorie lo spinge a non accontentarsi di quello ottenuto fino a ora.

Cristiano Ronaldo vuole vincere, e in una recente dichiarazione ha parlato del suo futuro e di quanti anni avrà ancora a disposizione per ottenere trofei. Con un fisico del genere, CR7 ha tutte le carte in regola per essere ancora decisivo ad altissimi livelli per molto tempo.

Cristiano Ronaldo: “Voglio vincere ancora più cose…”

Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ma più in generale il Manchester United è sembrato molto in difficoltà. Nonostante una prestazione sottotono, i Reds sono riusciti a strappare un pareggio al Wanda Metropolitano che li tiene pienamente in corsa per la qualificazione. CR7, che ha la media di un gol a partita in questa edizione, vuole essere ancora decisivo nella competizione che ha vinto già cinque volte.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Cristiano Ronaldo ha ammesso di essere contento della sua forma e del fatto di essere ancora decisivo sia con il Manchester United che con il Portogallo. È in un club che gli può dare la possibilità di vincere e per questo motivo non intende smettere a breve. Per quanto riguarda il suo ritiro dal calcio giocato ha ammesso: “So che non mi restano molti anni a giocare, quattro o cinque in più, vedremo, e voglio vincere più cose”.

Parole che confermano come Cristiano Ronaldo, anche dopo i 40 anni, continuerà a competere a massimi livelli grazie al lavoro sul suo fisico fatto in questi anni.