Cavani al Napoli non è più un sogno: le parole dell’agente fanno impazzire i tifosi

Il mercato spesso realizza sogni, le parole dell’agente di Cavani aprono una speranza per il Napoli: tifosi già in delirio.

L’agente e fratello del Matador ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli aprendo le porte a quello che sarebbe un osgno per i supporter azzurri: ecco cosa ha detto.



Un periodo molto difficile quella che ha recentemente vissuto Edinson Cavani.

L’ex bomber del Napoli, dopo l’addio al PSG, ha visto un lento declino della sua carriera che ha trovato apice nelle sue due ultime stagioni non brillanti al Manchester United.

A contribuire in negativo a questo processo l’inevitabile avanzamento dell’età dell’ex Red Devils che nelle ultime stagioni ha dovuto lottare contro diversi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

Il 35enne attaccante nato a Salto in Uruguay ha giocato in questa stagione solo 20 partite (per un totali di minuti di poco inferiore ai 1000 però) realizzando la miseria di 2 gol e 1 assist.

Numeri in assoluta controtendenza rispetto a quelli del passato anche recente di Cavani che nella stagione 202/2021 aveva comunque totalizzato 39 presenze realizzando ben 17 gol con 6 assist.

Insomma un calo evidente che trova, come già detto, un valido motivo negli infortuni.

Ben 25 partite saltate per infortuni vari quelle di Cavani con un record di 8 gare consecutive saltate a cavallo tra novembre e dicembre 2021.

Una serie d’infortuni che però non sembra aver scoraggiato il Matador che va ora alla ricerca di una nuova (e forse ultima) sfida in Europa.

Nelle scorse settimane era trapelato un interesse della Salernitana, un opzione iscuramente suggestiva per Cavani che farebbe così ritorno non solo in Serie A ma anche in Campania, regione dove si è consacrato.

Le parole del fratello e agente del giocatore aprono però le possibilità di un sogno: ecco cosa ha detto.

Napoli, le parole del fratello fanno sognare i tifosi: ecco le sue affermazioni che scaldano la piazza

I tifosi del Napoli, si sa, sono molto legati ad Edinson Cavani.

Il centravanti uruguaiano, nella sua avventura azzurra, ha realizzato ben 104 gol in 137 presenze vicnendo una Coppa Italia.

Numeri che hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi campani che sin dal suo addio hanno sognato un ritorno di uno dei figli più amati dalla piazza.

Le parole pronunciate da Walter Cavani, agente e fratello del giocatore, hanno riacceso le speranze di tutti i supporter azzurri: “Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare”.

Al momento quindi non c’è una trattativa aperta ma l’amore del Matador verso Napoli e la sua gente resta fortissimo.

Il mercato è appena iniziato ma l’assist lanciato è chiaro ed evidente, starà al presidente De Laurentiis capire come coglierlo.