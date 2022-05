Calciomercato Inter – Addio ufficiale a uno dei big: arrivano conferme, tifosi increduli

L’Inter è a un passo dal dire addio a uno dei giocatori più importanti della stagione: Inzaghi rassegnato, la decisione è ormai definitiva.

Manca ancora un mese all’inizio del calciomercato ma l’Inter è già attiva per cercare di programmare al meglio la prossima stagione.

Nonostante lo scudetto sfumato nelle ultime giornate, la prima stagione di Simone Inzaghi sulla panchina sulla panchina dell’Inter non può che ritenersi positiva. Gli addii di Antonio Conte, Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Romelu Lukaku potevano in qualche modo destabilizzare l’ambiente nerazzurro, che invece è stato capace di fare quasi meglio della passata annata.

La Supercoppa Italiana e la Coppa Italia vinte entrambe ai supplementari ed entrambe contro la Juventus hanno inciso molto, ma durante tutta la stagione l’Inter ha dimostrato di essere una squadra forte. Il punto più alto è stato probabilmente raggiunto con l’accesso agli ottavi di finale di Champions League e nelle due partite giocate alla pari contro il Liverpool. Per questi motivi i presupposti per aprire un ciclo vincente con Simone Inzaghi sono più che buoni.

La dirigenza e in particolare Beppe Marotta sono già al lavoro per completare e rinforzare una rosa che subirà qualche perdita. Quelli che hanno già annunciato l’addio sono Ranocchia e Vecino, ma non saranno gli unici. Anche i due cileni Sanchez e Vidal hanno il contratto in scadenza e, considerato anche il loro alto ingaggio, si accaseranno altrove.

La strategia di Marotta non ha pagato, la decisione è definitiva

L’Inter dovrà quindi fare mercato sia per quanto riguarda il reparto arretrato, sia per quello offensivo ma soprattutto per quello di centrocampo. I nomi fatti sono tanti: da Bremer, a Dybala, a Mkhitaryan, e sicuramente qualcuno di questi arriverà. Un problema in più si è però aggiunto nelle ultime ore e riguarda la corsia esterna, zona del campo in cui l’Inter sperava di confermare gli attuali interpreti. E invece non sarà così visto che Ivan Perisic, autentico trascinatore di questa stagione, lascerà i nerazzurri.

L’esterno croato ha anche lui il contratto in scadenza il 30 giugno e, nonostante le proposte arrivate dall’Inter nelle ultime settimane, ha deciso di non rinnovare. La parziale conferma di ciò era arrivata nell’intervista al termine della finale di Coppa Italia che lo aveva visto protagonista con una doppietta quando, mandano una frecciata alla dirigenza, ha affermato come Marotta abbia sbagliato ad aspettare gli ultimi giorni per rinnovare un grande giocatore. Perisic lascerà anche la Serie A per ritornare dal suo ex allenatore Antonio Conte al Tottenham. Un’ operazione gradita dal calciatore e richiesta dal tecnico salentino alla dirigenza londinese.

Proprio nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’operazione, che lascerà l’Inter orfana di uno dei suoi migliori giocatori. Una grave perdita che sarà rimpiazzata l’anno prossimo da Gosens, che avrà l’arduo compito di non far rimpiangere ai tifosi il croato.