Chelsea – Crisi senza precedenti. Le parole del giocatore: “Bisogna dire la verità”

Il Chelsea si ritrova nel caos dopo l’addio di Abramovich e il congelamento dei beni del club. Lo staff e i giocatori stanno accusando il colpo e il futuro resta un’incognita.

Dopo la vicenda Abramovich non c’è pace per il Chelsea, che sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili. Una figura importante del club si è chiesta se i Blues riusciranno a portare a termine la stagione o se sarà impossibile per via del preoccupante scenario che si preannuncia.

Abramovich ha lasciato il club londinese nel caos. L’addio dell’imprenditore russo è stato ufficializzato nei giorni scorsi dalla Premier League, che ne ha annunciato la squalifica. La lega inglese ha assicurato al Chelsea la possibilità di terminare la sua stagione e ha concesso una deroga per la vendita del club, che è attualmente alla ricerca di un nuovo presidente.

Tuttavia, sia la squadra che i tifosi, sono preoccupati per la situazione di instabilità che è venuta a crearsi per via dell’incongruenze di questa vicenda. Sono tanti gli addii che si prospettano a fine stagione, altrettante sono le dichiarazioni contrariate che arrivano dall’ambiente.

Il Chelsea terminerà la stagione?

Il direttore sportivo, nonché ex portiere dei Blues, Petr Čech ha mostrato la sua preoccupazione nei confronti della situazione che ha investito il club londinese dopo il saluto di Abramovich per il suo legame con Putin.

Il Chelsea, a causa delle sanzioni imposte dal governo britannico, teme di non avere i fondi per portare a termine una stagione che si sta rivelando complicata. La situazione è delicata, in quanto la crisi che ha investito il club potrebbe riversarsi su una gran fetta di lavoratori: i dipendenti pagati dai Blues (tra stipendi, contributi e pensioni) sono circa 1000.

La preoccupazione di Petr Čech

Petr Čech non ha nascosto che la situazione è difficile e ha confessato ai microfoni di Sky Sport UK che, per salvare la stagione, il Chelsea vorrebbe un aiuto concreto da parte delle autorità competenti.

Queste le parole dell’ex portiere dei Blues che hanno messo in allarme i tifosi: “È una situazione difficile, bisogna dire la verità, abbiamo molte domande e poche risposte. Continuiamo a supportarci a vicenda, proveremo in tutti i modi di portare a termine il campionato”.