Juventus – È scontro: forti tensioni con la dirigenza, tutti hanno notato questo dettaglio

Nel post-partita del match giocato alla Sardegna Arena tra Cagliari e Juventus si è discusso di un episodio molto particolare: anche i tifosi lo hanno notato.

L’episodio, verificatosi nel corso della gara, è stato commentato da Massimiliano Allegri.

Il tecnico ha risposto alle domande sull’episodio con una risata che dice tutto.

La Juve passa a Cagliari tra le polemiche

La Juventus riesce a rialzarsi dopo la sconfitta, bruciante, contro l’Inter vincendo a Cagliari in rimonta. Gli uomini di Allegri adesso puntano a mantenere ben saldo il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La partita, per i bianconeri, inizia male. Dopo soli dieci minuti di gioco Razvan Marin è protagonista di una discesa palla al piede, all’ingresso in area serve Joao Pedro che stoppa e calcia alle spalle di Szczesny. La Juventus, in teoria, la pareggia subito con il mancino di Luca Pellegrini. Il tiro del laterale, proprio ex Cagliari, viene però deviato da Rabiot con il gomito e l’arbitro, dopo il check del VAR, decide di annullare la rete. Allo scadere del primo tempo la zuccata di De Ligt su cross di Cuadrado riporta tutto in parità. Nella seconda frazione la Juventus aumenta il forcing e alla mezz’ora una bella combinazione tra Dybala e Vlahovic porta il serbo a segnare il gol del definitivo 2-1.

L’episodio che ha fatto infuriare la dirigenza: ecco cosa è successo

Durante il secondo tempo, le telecamere hanno ripreso il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, visibilmente contrariato. Dagli studi di Sky Sport hanno chiesto a Max Allegri, allenatore della Juventus, se la reazione di Nedved fosse relativa alla sostituzione di Dybala e il tecnico ha risposto: “La reazione alla sostituzione di Dybala? Ma no, sarà successo prima” aggiungendo poi una risata.

La reazione di Nedved, che gesticola e scuote la testa, fa capire che l’operato di Allegri non sta piacendo molto alla dirigenza. Lo stesso vice presidente aveva risposto alle parole del tecnico che aveva parlato dei complimenti ricevuti dopo la sconfitta contro i nerazzurri.

L’ex pallone d’oro aveva risposto così: “Non so quali complimenti abbia sentito il mister, ma nessuno a me ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia“. La Juventus smentisce ogni sorta di attrito tra tecnico e dirigenza ma a quanto pare i rapporti tra Nedved e Allegri sono tutt’altro che idilliaci e c’è la sensazione che a fine stagione ognuno farà le valutazioni del caso.