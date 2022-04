Chelsea – Tuchel alza un muro e frena l’entusiasmo su Lukaku: “Tutto può cambiare”

Non è un periodo semplice per Lukaku: l’attaccante del Chelsea è al centro delle critiche. Il suo allenatore Thomas Tuchel ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti su di lui.

L’annata di Lukaku con la maglia del Chelsea ha avuto più ombre che luci: l’attaccante belga sembra un lontano parente di quello ammirato in Serie A.

Sono settimane difficili per Lukaku e per il Chelsea. I Blues, dopo aver perso in casa contro il Brentford per 1-4, sono stati sconfitti dal Real Madrid in Champions League. La tripletta di Benzema ha di fatto ipotecato il passaggio del turno per la formazione di Ancelotti, anche se ci sono ancora 90 minuti da giocare al Bernabeu. Tuttavia, lo stesso Tuchel ha ammesso di ritenere già chiuso l’incontro: una rimonta è altamente improbabile.

La prestazione del club di Londra è stata certamente negativa, nonostante il gol di Havertz sembrava avesse riaperto tutto: sul banco degli imputati c’è anche Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha avuto due buone occasioni per accorciare lo svantaggio, ma in entrambi i casi ha sciupato malamente i due colpi di testa.

L’ex Inter ormai non è più titolare da diverso tempo e non trova la via del gol: in Inghilterra si discute molto sulla bontà dell’investimento effettuato dal Chelsea in estate (€115 milioni).

Intanto, il suo allenatore torna a parlare di lui cercando di scuoterlo.

Chelsea, Lukaku sempre più ai margini

In estate sembrava uno dei migliori colpi di mercato in assoluto, ma per ora si è rivelato un mezzo flop. Il Chelsea ha deciso di acquistarlo per la seconda volta dopo le due ottime stagioni disputate con la maglia dell’Inter in Serie A: tuttavia, i €115 milioni spesi non sono stati ripagati sul campo per ora.

L’inizio della stagione è stato molto promettente, ma un infortunio e la mancanza di continuità lo hanno fatto scivolare sempre più giù nelle gerarchie di Tuchel. Inoltre, anche la celebre intervista di gennaio in cui ha dichiarato di sentire la mancanza dell’Inter ha lasciato degli strascichi.

Ora non è più titolare: l’allenatore preferisce un falso 9 come Havertz piuttosto che lui. Il gol manca da tanto, troppo tempo e le occasioni avute con il Real hanno messo in mostra un attaccante che non si ricorda più come si segna. Le critiche nei suoi confronti sono sempre di più, ma Tuchel ha deciso di esporsi pubblicamente sull’argomento.

Tuchel mette fine alle polemiche e blocca le speranze del calciatore

L’allenatore del Chelsea è tornato a parlare dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Tuchel si è detto furioso per la prestazione e ha confessato di aver rivisto ben due volte la partita per cercare gli errori commessi.

L’ex PSG ha parlato anche di Lukaku, l’uomo più discusso del momento.

Tuchel ha confessato che Lukaku ha un problema fisico, ma ha aggiunto che questo non deve essere un problema: “Ha un fastidio al tendine d’Achille, ma bisogna superare la stanchezza, anche mentale. Non possiamo dare la colpa a Romelu, non ci ha destabilizzato. È un professionista e si sta allenando bene”.

In seguito, è tornato a parlare del suo acquisto ammettendo di non essere soddisfatto al 100%: “L’abbiamo comprato perché credevamo e ancora crediamo in lui. Certo, sinora il matrimonio non è andato bene, bisogna ammetterlo”.

Tuttavia, l’allenatore del Chelsea ha dichiarato di fidarsi ancora di Lukaku: “Non è finita, nel calcio può cambiare tutto in un attimo”.

Tuchel, dunque, protegge il suo attaccante, ma ha ammesso di non essere felice del suo rendimento. Le ultime partite saranno fondamentali per l’ex Inter: la fiducia ha un limite e, come ha detto il suo allenatore, tutto può cambiare.