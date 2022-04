Napoli – Spalletti pigliatutto: ecco l’acquisto in prospettiva dal passato oscuro, la storia che nessuno conosce

Luciano Spalletti chiama e tutti rispondono: ecco il colpo inaspettato che brucia la concorrenza. Il giovane talento farà la differenza, ma c’è un’ombra sul suo passato.

Il Napoli studia per la prossima stagione: il club azzurro è in cerca di rinforzi e ha individuato un giovane talento adatto al gioco di Spalletti.

Il Napoli pensa al futuro, ma soprattutto al presente. Il club azzurro è in piena lotta per lo scudetto e ha a disposizione sette partite per raggiungere un traguardo che avrebbe un significato incredibile per la piazza napoletana.

Il lavoro di Luciano Spalletti sta dando i risultati attesi: l’allenatore toscano è al centro del progetto e la società lo supporta in tutto e per tutto. Per questo, molte decisioni riguardanti il mercato verranno prese in accordo con lui, anche e soprattutto per quanto riguarda i prossimi rinforzi.

Tuttavia, bisogna fare i conti anche con gli addii: Insigne andrà al Toronto appena finirà la stagione, ma non è l’unico che saluterà la squadra. Sono in bilico, infatti, tutti i giocatori a scadenza come Mertens, Ospina e Ghoulam, ma anche chi ha un accordo fino al 2023 come Fabian Ruiz.

In particolare, lo spagnolo potrebbe essere ceduto per evitare un addio a zero l’anno prossimo, dato che è difficile arrivare ad un accordo per il rinnovo: il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Spagna (Ancelotti lo vorrebbe al Real).

Una volta pianificato il mercato in uscita, si valuteranno i possibili acquisti: tra i profili monitorati c’è quello di un giovane talento molto interessante.

Ecco cosa c’è dietro: una storia che lascia a bocca aperta

Come anticipato, potrebbero esserci diversi addii al termine della stagione. Con il tesoretto ricavato dal risparmio sugli ingaggi, il Napoli cercherà di rinforzare la rosa di Spalletti.

Un obiettivo concreto di mercato è di proprietà del Sassuolo: a confermarlo è stato direttamente l’AD neroverde Giovanni Carnevali.

Il nome in questione è quello di Troarè, trequartista o mezzala che, grazie agli anni con De Zerbi e alla stagione passata con Dionisi, sta migliorando esponenzialmente nella fase realizzativa. Quest’anno, infatti, ha realizzato 5 reti in 25 presenze fornendo anche 4 assist.

L’ivoriano potrebbe essere il sostituto di Fabian Ruiz, anche se non sarà facile trattare con il Sassuolo. Il club neroverde, per lasciar partire i suoi gioielli, chiede almeno €30 milioni.

Classe 2000, si è fatto conoscere durante la stagione 2018/2019 passata ad Empoli sotto la guida di Andreazzoli. Nonostante il corteggiamento di alcune big, ha scelto di andare al Sassuolo, club in cui sta crescendo a dismisura. Ora potrebbe arrivare il grande salto: il Napoli lo accoglierebbe volentieri.

Tuttavia, l’ombra avvolge il suo passato. Troarè, infatti, è arrivato in Italia da minorenne e ha passato la propria infanzia a Barco. Due anni fa è stato coinvolto in un’inchiesta della procura di Parma. L’indagine riguardava l’autenticità degli atti inerenti il suo arrivo in Italia e la parentela con il fratello Amad. Anche lui calciatore (attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, ma di proprietà del Manchester United) ha recentemente cambiato cognome in Diallo.

L’inchiesta ha portato all’accusa di falsificazione dei documenti: lo scopo era quello di creare un legame di parentela con Amad (cittadino ivoriano con residenza in Italia) per poi chiedere il ricongiungimento familiare. Dopo aver patteggiato, ha ricevuto una sanzione (multa di €48.000).

Inoltre, nel 2021 è stato dichiarato colpevole di aver violato il Codice di Giustizia Sportiva per un fatto risalente al 2015, anno in cui si è unito alla squadre del Boca Barco mediante l’utilizzo di documenti falsi.

Questo, però, è il passato: ora Traorè sta riscrivendo la propria storia e vuole diventare grande. Intanto, le chance di vederlo con la maglia azzurra del Napoli stanno crescendo.