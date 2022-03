Juventus – Il malcontento è fortissimo, le parole dell’ex rivelano la verità nello spogliatoio

Un ex giocatore della Juventus ha raccontato alcuni dettagli clamorosi che riguardano lo spogliatoio bianconero: ecco quello che i tifosi non sanno.

Da giovane promessa del calcio mondiale è passato ad essere considerato come un giocatore non all’altezza di indossare la maglia della Juventus. Adesso si sta prendendo la sua rivincita e le sue parole sulla squadra bianconera non lasciano dubbi.

La Juventus è sempre stata una delle squadre più importanti e vincenti del campionato italiano. Dopo aver trionfato per nove anni di fila con Conte, Allegri e Sarri, i bianconeri hanno avuto un calo vertiginoso nelle ultime due stagioni e non sono più quella corazzata capace di dominare la Serie A.

Nonostante una rosa sempre di grandissimo valore composta da calciatori di livello internazionale, la Juventus è indietro rispetto alle altre soprattutto dal punto di vista del gioco. Molti giocatori arrivati a Torino tra l’entusiasmo generale non sono riusciti a imporsi, ricevendo numerose critiche dai tifosi bianconeri. I due esempi più lampanti sono forse stati Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, arrivati a parametro zero da Arsenal e PSG nell’estate del 2019.

Entrambi considerati inizialmente come dei colpi da novanta per quello che avevano fatto vedere, si sono poi rivelati quasi delle zavorre per le loro prestazioni sottotono. C’è chi però, dopo un passato difficile con la maglia della Juventus, si sta prendendo le sue rivincite altrove: ecco di chi si tratta.

Le parole dell’ex sono clamorose, non è tutto oro ciò che luccica

Il grande acquisto del calciomercato di gennaio, Dusan Vlahovic, è costato circa 80 milioni al presidente Agnelli. Questi soldi sono stati in parte ricavati dalle cessioni di due giocatori fuori dal progetto tecnico di Allegri: Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, entrambi voluti dal Tottenham di Conte e Paratici. Entrambi si sono presi fin da subito il posto da titolare, risultando decisivi in un campionato molto difficile come la Premier League.

In particolare il giocatore svedese classe 2000, acquistato dalla Juventus nell’estate del 2020 per 35 milioni, sta trovando sempre più affinità con Son e Kane. Il suo bottino ha già raggiunto due gol e quattro assist in appena dieci partite, facendo intravedere giocate che non si vedevano dai tempi della sua stagione al Parma, quando concluse la stagione con dieci gol e nove assist. Sul suo anno e mezzo alla Juventus, prima con Pirlo e poi con Allegri, l’attaccante svedese ha dichiarato: “È stato difficile, devi essere davvero forte quando le cose non vanno come pensi che dovrebbero andare e ci sono cose che non puoi controllare. È molto frustrante quando ami qualcosa e non puoi mostrarlo. Sapevo di aver bisogno di un cambiamento“.

Un periodo difficile, anche se Kulusevski sembra esserselo già messo alle spalle. I tifosi lo adorano e gli hanno già dedicato un coro, lui è pronto a ricambiare in campo a suon di gol e assist.