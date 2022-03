Juventus, i bianconeri vogliono blindare un giocatore: vicinissimo il rinnovo

In casa Juventus ci si prepara a rinnovare un giocatore per farlo restare il più lungo possibile a Torino: l’accordo è vicino.

La dirigenza bianconera è impegnata da mesi nelle trattative dei giocatori in scadenza di contratto. Tuttavia, in questo caso non si tratta di un giocatore in scadenza a giugno, ma per il suo contributo alla squadra si tenterà il tutto e per tutto per offrirgli un nuovo contratto per blindarlo per i prossimi anni.

Da mesi la Juventus si sta occupando dei contratti in scadenza la prossima stagione. In particolare, di quello di Paulo Dybala, la cui permanenza nella prossima stagione resta un’incognita. La condizione fisica dell’attaccante argentino e le pretese del suo entourage hanno instaurato dei dubbi nella dirigenza bianconera, che oscilla nel contare o meno su di lui per la prossima stagione. Il forte interessamento dell’Inter e di altri club europei ha inoltre instaurato il dubbio nell’argentino, che nonostante si trovi bene a Torino, potrebbe comunque decidere di vivere una nuova esperienza altrove.

Oltre che al rinnovo dell’argentino, la Juventus pensa a quello di un importante giocatore della squadra, che nonostante sia in scadenza nel 2024 potrebbe essere rinnovato per ulteriori anni, proprio per blindarlo definitivamente.

Juventus, pronta l’offerta per il rinnovo del giocatore

La Juventus prepara l’offerta per blindare un calciatore. In questa stagione, il giocatore in scadenza di contratto nel 2024 sta convincendo la dirigenza bianconera, che è pronta a fare un importante investimento per assicurarsi le sue prestazioni anche per il futuro.

LEGGI ANCHE –> Atalanta e Juve, affari in corso: trattativa avanzata tra i due club

I bianconeri pensano ai rinnovi imminenti da risolvere entro l’estate, ma sullo sfondo resta anche questa proposta che prolungherebbe il contratto di un altro giocatore. La Juve è pronta ad offrirgli un prolungamento di contratto di altri due anni, dunque la scadenza di contratto sarebbe fissata al 2026.

Vicino il rinnovo per il difensore

Il giocatore in questione è Danilo, il terzino destro brasiliano sbarcato a Torino nell’estate del 2019 dal Manchester City. In questa stagione il suo apporto è stato importante: ha totalizzato 22 presenze, andando in gol in un’occasione.

LEGGI ANCHE –> Caso Abramovich – È svolta per il Chelsea, dietro la vendita un personaggio clamoroso

Il difensore brasiliano classe 1991 sarebbe vicino al rinnovo di contratto fino al 2026 con i bianconeri, che molto probabilmente diventerà l’ultimo prolungamento importante e duraturo della sua carriera.