CLAMOROSO – Allegri esonerato, già pronto il sostituto! La folle richiesta dei tifosi

La pesante eliminazione dalla Champions League subita contro il Villarreal lascia scorie in casa juventina: Allegri già out, pronto il sostituto ed i tifosi non le mandano a dire.

Una nuova eliminazione dalla Champions League per la Juventus. Terza eliminazione consecutiva per i bianconeri agli ottavi di finale della competizione, dopo che negli ultimi anni erano stati eliminati da squadre come Lione e Porto (che era anche in 10 uomini).

Quella con gli spagnoli di Emery va ad interrompere un ottimo periodo di forma della squadra di Allegri, che non perdeva una partita dal 12 gennaio, partite che decise il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, assegnandolo all’Inter grazie al gol di Sanchez al 120′. Anche in quel caso però, la partita era finita 1-1. Per trovare una sconfitta nei 90′ dei bianconeri dobbiamo dunque risalire allo scorso 27 novembre, quando la Juventus fu sconfitta in casa dall’Atalanta.

Da quel momento in poi, sono arrivati 20 risultati utili consecutivi (Supercoppa esclusa) che hanno risollevato le sorti di una stagione iniziata veramente malissimo, e che i tifosi non avevano digerito. Nelle prime quattro partite di campionato la Juventus aveva infatti conquistato infatti solo 2 punti, frutto dei pareggi con Udinese e Milan e delle sconfitte con Empoli e Napoli.

L’ennesima dura eliminazione dalla Champions League, subita ancora una volta contro una squadra che certamente non è una delle corazzate europee, fa imbestialire i tifosi juventini, che fanno una richiesta sconvolgente.

Allegri esonerato, la folle richiesta dei tifosi

Il ritorno di Allegri aveva portato nei tifosi della Juventus nuove speranze di imprese europee; l’allenatore toscano ha invece fatto riapparire i fantasmi dell’eliminazione subita contro l’Ajax nel 2019, che in quel caso fu ai quarti di finale della competizione.

Una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative sia dal punto di vista dei trofei, in cui la Juventus rimane in corsa solamente in Coppa Italia, visto che le speranze di scudetto sono ridotte al lumicino, ma soprattutto dal punto di vista del gioco, visto che i bianconeri non riescono ad esprimere un calcio convincente.

È per questi motivi che tra i tifosi sta spopolando l’hashtag Allegri Out, con allegata l’incredibile richiesta di salutare anzitempo l’allenatore che l’anno scorso era stato accolto tra l’euforia del popolo bianconero. Certo la stagione di Allegri non è stata sensibilmente migliore rispetto alla scorsa, in cui Pirlo almeno aveva conquistato la Supercoppa ai danni del Napoli. E pare che la folle richiesta dei tifosi stia davvero per diventare realtà, complice il grave malcontento della dirigenza che aveva fatto completo affidamento sul tecnico. Anzi indiscrezioni parlano di un Allegri già esonerato di fatto, ed un nome caldissimo per sostituirlo.

Il nome più interessante che si potrebbe profilare per la Juventus è quello di Thomas Tuchel, che visti i problemi societari che sta avendo il suo Chelsea potrebbe voler scappare via da Londra. Certo che esonerare un allenatore che verrà pagato 7 milioni di euro a stagione ancora per 3 stagioni sarebbe un fallimento prima di tutto economico per la squadra piemontese. Tuttavia la cocente sconfitta per un club con tanto di pedigree forse potrebbe valere di più.