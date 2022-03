Real Madrid, Ancelotti in bilico: Florentino Perez ha già pronto il sostituto

Il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid è tutt’altro che sicuro. Il presidente Perez non ha gradito per nulla la pesante sconfitta rimediata nel Clasico contro il Barcellona e valuterebbe concretamente l’ipotesi dell’esonero in caso di fallimento in Champions League.

Nonostante la clamorosa rimonta contro il PSG che ha regalato la qualificazione ai quarti di Champions, Florentino Perez non è contento del suo Real Madrid e del gioco espresso in questa stagione.

Il Real Madrid sta attraversando un periodo di grande rinnovamento ma nonostante questo è rimasto ai vertici del calcio spagnolo ed europeo. Al termine di questa stagione, Florentino Perez ha in mente grandi cose per far ritornare i Blancos ad essere la squadra da battere per eccellenza.

Primo su tutti l’acquisto del fenomeno francese Kylian Mbappé, considerato all’unanimità il più forte giovane in circolazione e probabile prossimo Pallone d’Oro. Le manovre di mercato potrebbero però non essere finite, perché il Real Madrid vorrebbe assicurarsi anche l’altro fuoriclasse conteso da tutta Europa, Erling Halaand. I due formerebbero la coppia d’attacco più forte del mondo per i prossimi dieci anni, sbaragliando ogni tipo di concorrenza.

Il futuro del club dipende in buona parte dall’esito di questa stagione, visto che il lavoro fatto fino a ora da Ancelotti è ancora pienamente in discussione. Se il Real Madrid dovesse essere eliminato ai quarti di Champions League dal Chelsea e dovesse subire una clamorosa rimonta in Liga, la stagione potrebbe allora definirsi fallimentare.

Real Madrid, Perez ha scelto: vuole solo lui in caso di fallimento

Nonostante i risultati in questo momento diano ragione ad Ancelotti, il Real Madrid non ha mai espresso un calcio spettacolare per palati fini. Al Bernabeu non serve solo vincere, è importante anche convincere, e ai tifosi non è andata giù la pesante sconfitta casalinga contro il Barcellona. Se il finale di stagione non dovesse andare come da aspettative, Florentino Perez avrebbe già in mente un piano b per il futuro.

Si tratta di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool molto stimato dal presidente del Real Madrid per la filosofia di gioco che inculca nelle sue squadre. Il mister tedesco potrebbe essere arrivato quasi al capolinea della sua avventura nel club inglese, dopo sette anni in cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Dopo aver trionfato prima in Germania e poi in Inghilterra, Klopp potrebbe decidere di intraprendere una nuova sfida al timone del club più titolato del mondo.

Se il Real Madrid dovesse prendere Mbappé e Halaand, per Jurgen Klopp sarebbe molto difficile dire di no all’opportunità di allenare fuoriclasse simili.