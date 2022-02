Inter Lautaro Martinez è già un ricordo, il messaggio è forte e chiaro

L’Inter non perde tempo ed ha già individuato il sostituto nella previsione di un addio di Lautaro Martinez, nel mirino di diverse big europee.

In vista del prossimo mercato l’Inter potrebbe essere costretta, come lo scorso anno, a privarsi di uno dei suoi pezzi pregiati. Il nome prescelto in tal caso potrebbe essere quello di Lautaro Martinez.

L’argentino è sicuramente il giocatore nerazzurro con più mercato, vista la sua giovane età e le sue grandi doti da attaccante completo. Quest’anno l’ex Racing ha segnato 11 gol in campionato e uno in supercoppa italiana, anche se l’inizio di 2022 non è stato semplicissimo, infatti il Toro deve ancora sbloccarsi in campionato.

Il prezzo di Lautaro Martinez si aggira sempre intorno ai 75-80 milioni, ma le cifre non spaventano le molte pretendenti al Toro. Sia le spagnole, Barcellona su tutti ma anche Atletico Madrid, che le inglesi rappresentate dalle due di Manchester e da Arsenal e Tottenham, sono pronte in estate a presentare un’offerta da capogiro per convincere i dirigenti nerazzurri.

Se Lautaro dovesse partire, l’Inter ha già idea di come sostituirlo, avendo individuato un centravanti che sta facendo faville in Germania.

LEGGI ANCHE -> Brutte notizie per la Lazio: permanenza non gradita, scoppia il caso nello spogliatoio

Sgarbo ai cugini rossoneri

Si tratta dell’attaccante portoghese del Red Bull Lipsia, André Silva. Classe 1995, dopo una brutta esperienza in Italia, in cui ha subito la maledizione rossonera del 9, riuscendo a segnare solamente 10 gol in 41 presenze, è esploso nuovamente in Germania, prima con la maglia dell’Eintracht Francoforte e ora con quella del Lipsia.

La scorsa stagione ha segnato la bellezza di 28 gol in 32 partite di Bundesliga, condendo il tutto con 8 assist, finendo per mettere la firma nel più del 50% dei gol della squadra e terminando al secondo posto della classifica marcatori solo dietro a Robert Lewandowski (che fa uno sport a parte e di gol ne ha segnati 41).

Al Lipsia è passato quest’estate per circa 25 milioni di euro, molto meno rispetto a quanto lo aveva pagato il Milan per prelevarlo dal Porto, squadra in cui è cresciuto che pretese 38 milioni per liberarlo. Dopo un inizio un po’ in salita con i Red Bull, a dicembre 2021 ha ricominciato a segnare con continuità, trovando 6 gol nelle ultime 9 partite.

LEGGI ANCHE -> Neymar, sogno spezzato: li fa infuriare di brutto, la loro risposta è sconvolgente

Il suo valore è circa la metà di quello che l’Inter potrebbe incassare per Lautaro, cioè orientativamente di 40 milioni, e le caratteristiche del portoghese lo rendono un attaccante perfetto per il gioco di Simone Inzaghi. Se un sacrificio dovrà essere fatto, l’Inter lo farà forse malvolentieri, ma consapevole di avere tra le mani un sostituto che non farà rimpiangere l’argentino.