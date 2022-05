Conte fa infuriare i tifosi juventini: quelle parole sul futuro spengono ogni speranza

Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro che hanno fatto arrabbiare e non poco i tifosi juventini.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è ancora tutto da scrivere ma nel frattempo l’ex allenatore di Juve e Inter vuole a tutti i costi riportare gli Spurs in Champions League.

Da quando è arrivato sulla panchina del Tottenham al posto di Nuno Espirito Santo, Antonio Conte ha dato una pesante sterzata alla stagione del club londinese che sembrava destinato a un ruolo di comprimario. Grazie a una serie di risultati positivi, tra cui il più clamoroso ottenuto contro il Manchester City all’Etihad (vittoria per 2-3), gli Spurs sono risaliti in classifica e in questo finale di campionato potranno giocarsi le loro carte per accedere alla prossima Champions League.

Il Tottenham si trova per il momento al quinto posto e la lotta sembrerebbe essersi ridotta esclusivamente con l’Arsenal di Arteta. I Gunners hanno solamente due punti in più ma anche un calendario leggermente più agevole. Infatti questo weekend la squadra di Conte dovrà andare ad Anfield per fare visita a un Liverpool in corsa per il titolo, mentre l’Arsenal ospiterà all’Emirates Stadium il Leeds.

La giornata successiva però potrebbe essere lo snodo fondamentale, visto che le due squadre si affronteranno in uno scontro diretto di enorme importanza. Infatti nelle ultime due giornate il Tottenham incontrerà Burnley e Norwich City, mentre la squadra di Arteta il Newcastle e l’Everton. Proprio per questo la netta sensazione è che Conte e Arteta si giocheranno la Champions League nella partita del 12 maggio.

L’allenatore è deciso, le cose non cambieranno: è addio definitivo

La sterzata importante in Premier League del Tottenham è da imputare in buona parte anche agli acquisti di gennaio che Paratici ha regalato al suo allenatore. Dalla Juventus infatti sono arrivati due giocatori come Bentancur e Kulusevski che erano totalmente fuori dal progetto tecnico di Allegri. Ignorati in Serie A, si sono rivelati di fondamentale importanza nella seconda parte di stagione degli Spurs.

Soprattutto Kulusevski ha fatto talmente bene che alcuni tifosi juventini avrebbero voluto rivederlo a Torino vista la formula di acquisto: un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Antonio Conte, nella conferenza stampa prima del Liverpool, ha però spento ogni speranza. “Quello di Kulusevski è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%”. Con i suoi 3 gol e 8 assist in 14 partite, il giocatore svedese ha dimostrato di valere tutti i 35 milioni che gli Spurs verseranno nelle casse della Juventus.

La rabbia dei tifosi bianconeri sta proprio nel fatto che Conte, ex bandiera sia da giocatore che da allenatore, abbia soffiato loro un giovane calciatore che potenzialmente avrebbe potuto fare ancora molto con la maglia della Juventus.