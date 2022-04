Juventus – Avvistato a Torino ex fuoriclasse bianconero: i tifosi iniziano a sognare

La sua avventura alla Juventus ha segnato un periodo d’oro ed ecco perché quando i tifosi si sono accorti che era proprio lui, hanno iniziato a fantasticare: cosa ci fa a Torino?

Ci sono giocatori che accendono gli animi dei tifosi al solo sentire del nome, giocatori che anche dopo essersi ritirati emozionano i supporter come fossero ancora con la maglia del club indosso. Uno di questi ha fatto visita al centro sportivo della Juventus nella giornata di martedì accendendo le fantasie dei tifosi.

Nelle ultime due stagioni la Juventus ha visto un notevole ridimensionamento delle sue ambizioni. Nonostante l’arrivo di un pluripremiato campione come Ronaldo, i bianconeri non sono riusciti a superare gli ottavi di Champions e in campionato si sono sempre dovuti accontentare della qualificazione nella massima competizione europea non senza patemi.

Il ritorno di Max Allegri, uno dei volti del periodo d’oro bianconero, sembrava poter portare stabilità oltre che un ritorno alla Juve dominante che era stata fino a pochi anni fa. Così non è stato: la stagione della Vecchia Signora è risultata essere travagliata tanto quanto la precedente se non di più.

Alle difficoltà evidenti palesate in termini di gioco e risultati che hanno portato la Juventus ad un’ennesima uscita prematura sia in Champions che nella lotta scudetto si è aggiunta l’indagine “Prisma”. Si tratta dell’inchiesta da parte della Procura di Torino a danno della Juventus la quale, stando al comunicato della stessa Procura piemontese, avrebbe, per semplificare, modificato illegalmente i bilanci tra il 2019 e il 2021. A seguito di questa indagine sono stati sentiti vari giocatori bianconeri come Dybala, Chiellini e Bonucci. Il rischio per il club di Torino è ora di un’ammenda economica oltre che di una decurtazione di punti in classifica che potrebbe essere fatale nella corsa Champions.

Il presente dunque obbliga a pensare al futuro sperando in tempi migliori e i tifosi della Juve hanno già iniziato a fantasticare.

La Juve pianifica il futuro: C’entra anche lui? Le speranze dei tifosi

Visti problemi societari non è impossibile aspettarsi cambiamenti ai piani alti della Juve e la recente visita di una ex stella bianconera ha acceso i sogni dei tifosi.

Quello di Carlos Tevez è un nome intoccabile per sostenitori della Juventus. L’argentino è considerabile come il primo vero grande top player ad aver abbracciato il progetto Juve dopo le vicende legate a Calciopoli e alla seguente rinascita dei bianconeri. Il suo periodo con indosso la casacca numero 10 del club di Torino è coinciso con uno dei momenti più alti del decennio di successi che ha toccato la vetta più alta con la finale di Champions contro il Barcellona poi persa per 3-1.

Carlos Tevez è stato a Torino negli ultimi giorni: il fuoriclasse argentino ha assistito alla gara di domenica sera contro l’Inter. Martedì è passato dalla Continassa per salutare alcuni ex compagni di squadra prima di assistere a Vinovo alla partita della primavera bianconera contro il Verona.

Di ritorno da questi suoi impegni, Tevez è stato intercettato dai giornalisti che gli hanno rivolto alcune domande, tra cui quella su un suo possibile ritorno alla Juve in altre vesti. L’ex attaccante si è detto felice di essere tornato a Torino, ma sul suo ritorno ha preferito glissare lasciando aperto ogni spiraglio e alimentando le speranze dei tifosi della Juventus.