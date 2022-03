Donnarumma diventa un ex: ecco cosa si nasconde dietro il clamoroso errore

Donnarumma è finito nell’occhio del ciclone dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. C’è un retroscena emerso dopo la sconfitta ed è veramente clamoroso ed ha fatto a giusta ragione infuriare i tifosi.

Gianluigi Donnarumma è fra i giocatori più criticati in seguito alla sconfitta dell’Italia contro la Macedonia. Il portiere del PSG è al centro delle critiche: alcuni tifosi lo accusano pesantemente.

Sono giorni molto difficili per l’Italia: la sconfitta contro la Macedonia ha interrotto il sogno di partecipare ad un Mondiale dopo quanto accaduto nel 2017.

Le critiche verso la Nazionale campione d’Europa in carica non sono mancate: secondo molti, infatti, i giocatori non avrebbero reso al meglio durante quei 90 minuti che rimarranno nelle pagine più buie della storia degli Azzurri.

Allontanare i fantasmi di cinque anni fa sarebbe stato importante e avrebbe rappresentato un ruggito dopo la mancata qualificazione diretta in un girone che, verso la fine, pareva già vinto. Il pareggio con la Bulgaria e i due rigori sbagliati da Jorginho con la Svizzera hanno complicato tutto, portando la squadra di Mancini in un territorio pericoloso.

Fra i più criticati c’è Donnarumma: il portiere del PSG sta vivendo un periodo molto complicato ed è sempre al centro di molte discussioni.

L’errore del portiere, un fotogramma chiarisce tutto

L’Italia ha dominato per 90 minuti contro la Macedonia, ma il tiro di Trajkovski al 92′ ha beffato Donnarumma. Un gol che ha messo fine alle speranze della Nazionale di Mancini.

Il portiere degli Azzurri, praticamente mai impiegato per tutta la partita, ha subito il gol alla prima occasione concreta per gli avversari: per questo motivo, ha attirato diverse critiche. E’ ormai di dominio pubblico il fotogramma che riporta il grave errore che ha causato la sconfitta della nazionale.

Il portiere del PSG è sempre al centro delle discussioni, come accaduto durante la partita di Nations League contro la Spagna quando il pubblico di San Siro (più che altro i milanisti allo stadio) lo ha fischiato in continuazione. Nonostante il talento cristallino, Donnarumma non ha conquistato la tifoseria azzurra.

Il tiro di Trajkovski non era irresistibile, ma la colpa non può essere solamente dell’ex portiere del Milan.

Il retroscena clamoroso, quello che i tifosi non gli perdoneranno mai

È un momento difficile per Donnarumma. Il portiere sta ricevendo critiche anche in Francia, soprattutto dopo quanto accaduto in Champions contro il Real Madrid, quando un suo errore ha dato il via alla rimonta dei Blancos.

La partita con la Macedonia ha rappresentato un altro step negativo per la stagione: secondo molti, la sua tenuta mentale starebbe cedendo date le troppe responsabilità alla sua giovane età.

Alcuni tifosi lo accusano di essere distratto da alcune voci fuori dal campo, poiché alcune indiscrezioni lo darebbero vicino alla Juve. Rumors che, in ogni caso, non rappresenterebbero un ostacolo per uno dei migliori portiere in circolazione. E’ certo però che se questo retroscena fosse confermato, i tifosi non glielo perdonerebbero mai.

Non va dimenticato, infatti, che Donnarumma è stato cruciale per la vittoria dell’Europeo solo qualche mese fa. Il portiere del PSG ha anche ricevuto il premio di miglior giocatore della competizione grazie ai rigori decisivi parati fra semifinale e finale e a prestazioni di altissimo livello (in particolare contro il Belgio).

Dare esclusivamente la colpa a Donnarumma, dunque, è assolutamente sbagliato. Anche Verratti, tramite un post su Instagram, è intervenuto in difesa dei più giovani. Sono loro il futuro della Nazionale e vanno protetti per poter ripartire subito verso la direzione giusta.