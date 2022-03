Roma – Clamoroso scambio fa impazzire i tifosi: è quasi fatta per il famoso Top Player

La Roma lavora a costruire una squadra competitiva. L’ingaggio di Mourinho, in tal senso, lascia pensare che i giallorossi proveranno in ogni modo a tornare ai vertici del calcio italiano.

Il derby vinto ha rasserenato gli animi in casa Roma ma la stagione degli uomini di Mou non può certamente definirsi positiva.

Con la qualificazione alla prossima Champions League quasi matematicamente sfuggita, gli obiettivi stagionali della Roma sono qualificarsi per l’Europa League e arrivare in fondo alla Conference League.

Manca la quadra a centrocampo

Il reparto che più ha destato preoccupazioni è il centrocampo. Nella zona nevralgica del campo, lo Special One ha spesso alternato schemi e interpreti senza però riuscire ad arrivare ad un assetto definitivo. A gennaio, su espressa richiesta di Mourinho è arrivato il portoghese Sergio Oliveira. L’ex Porto ha avuto un impatto positivo all’interno della squadra, salvo poi subire una flessione fisiologica. Una delle certezze della mediana romanista nelle scorse stagioni, Jordan Veretout, non sta vivendo un buon momento e un suo addio alla Roma diviene sempre più probabile. Spesso, il tecnico ha arretrato il raggio d’azione di Henrikh Mkhitaryan per dare maggiore dinamicità alla manovra della lupa. Con ogni probabilità, però, il ds Tiago Pinto interverrà nel prossimo calciomercato per rinforzare la mediana.

LEGGI ANCHE ->Atalanta – la mossa furba del club: ecco come usciranno vincitori in ogni caso

Dalla Spagna arriva la notizia bomba

Secondo fichajes.net, la trattativa che il direttore sportivo ha in mente potrebbe sconvolgere gli equilibri di tutta la Serie A. Sembra, infatti, sempre più lontano da Roma il futuro di Nicolò Zaniolo. Il trequartista prelevato dall’Inter fa gola a molti, Juventus su tutti. Ma il futuro di Zaniolo potrebbe essere lontano dall’Italia. Pare che la recente eliminazione dalla Champions League del Paris Saint Germain contro il Real Madrid, possa spingere Leonardo ad operare una vera e propria rivoluzione. Tra gli epurati nelle fila parigine ci sarebbe anche il nazionale italiano Marco Verratti.

Anche i parigini stanno vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative e anche Marco è finito nell’occhio del ciclone. L’idea di Tiago Pinto, quindi, sarebbe quella di proporre uno scambio al Paris Saint Germain con protagonisti appunto Zaniolo e Verratti, elemento di caratura mondiale e che ogni squadra vorrebbe a centrocampo. Sulle tracce dell’ex Pescara, infatti, ci sarebbero anche Inter e Manchester United. Uno dei grandi ostacoli per la Roma è il lauto ingaggio percepito da Verratti a Parigi, quasi 9 milioni, ma con la carta Zaniolo la partita è tutt’altro che chiusa…

LEGGI ANCHE ->Messi il futuro è in Italia: l’indiscrezione clamorosa scatena tutti