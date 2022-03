PSG, movimenti incredibili sul mercato: nel mirino un cambio clamoroso!

Il PSG, fresco di eliminazione dalla Champions League, è già in fase di programmazione per la prossima stagione: nel mirino c’è un cambio che ha spiazzato tutti.

L’eliminazione agli ottavi di Champions League ha un sapore molto amaro nella bocca del PSG. I francesi hanno sprecato un doppio vantaggio costruito da un monumentale Kylian Mbappé per causa di errori difensivi grossolani ed un atteggiamento a tratti rinunciatario. Ovviamente, il merito va anche attribuito al Real Madrid che, come sempre, si è dimostrato un club eterno trainato da glorie immortali come Benzema, Modric e Ancelotti.

Dopo il triplice fischio, diverse indiscrezioni hanno riportato di una dirigenza parigina furiosa per l’arbitraggio, con tanto di minacce da parte del presidente Al Khelaifi nei confronti di un membro dello staff madrileno.

Tuttavia, ora le attenzioni si spostano sul futuro: questa stagione potrebbe passare come fallimentare e il sogno Champions sta rischiando di trasformarsi in incubo e tormento. Per questo, il club potrebbe intervenire nuovamente sul mercato per rinforzarsi ulteriormente in estate.

PSG, calciomercato di gioie e dolori

Nessuno, o pochi, avrebbe immaginato il PSG così in difficoltà dopo una delle migliori campagne acquisti della storia. Non sono bastati Donnarumma, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, Wijnaldum e Messi per poter dominare in Europa: alcuni di loro, addirittura, sono stati additati come dei veri e propri flop a causa di problemi fisici ricorrenti o prestazioni insufficienti.

In particolare, il Messi triste e sconsolato visto nella doppia sfida al Real ha attirato diverse critiche. Pare alquanto evidente che l’argentino non sia riuscito ad ambientarsi in una realtà completamente diversa rispetto a quella a lui consueta.

Lo scorso calciomercato estivo, dunque, non ha regalato le gioie tanto attese dalla dirigenza del PSG. Per questo motivo, in estate si cercherà di correre ai ripari con le cessioni degli esuberi e nuovi colpi funzionali al progetto. Verosimilmente, avverrà anche un cambio in panchina: Pochettino, infatti, non è stabile al comando e l’ombra di Zidane si avvicina sempre di più

Obiettivo top player

Il futuro del PSG dipende principalmente da un fattore: Kylian Mbappé. L’attaccante francese è in scadenza di contratto e, al momento, il rinnovo pare un’ipotesi molto lontana, anche se Leonardo ha ribadito che si farà di tutto per trattenerlo.

In estate il Real Madrid ha offerto una cifra da capogiro per averlo subito, ma l’offerta è stata rispedita al mittente. Non è certamente un mistero che il sogno del calciatore sia quello di indossare la camiseta blanca: al momento, il suo futuro sembra tingersi di bianco. Il pubblico del Santiago Bernabeu gli ha riservato una standing ovation nel momento in cui lo speaker ha letto il suo nome durante l’annuncio delle formazioni: lui, per ripagarli, ha messo in mostra tutto il suo miglior repertorio.

In caso di addio di Mbappé, il PSG dovrebbe intervenire sul mercato. Il nome individuato dalla dirigenza sarebbe quello di Robert Lewandowski. Il fuoriclasse del Bayern è attualmente in scadenza nel 2023 e alcune dichiarazioni recenti hanno lasciato intendere che non ci sia nessun discorso aperto per il rinnovo (QUI i dettagli).

Il PSG è già stato sulle sue tracce durante la scorsa estate: anche in quella occasione, in relazione al possibile addio di Mbappé. L’agente del polacco ha già parlato con il club parigino: la pista potrebbe scaldarsi nei prossimi mesi.

Perché questo scenario diventi realtà, però, sarebbe necessario che sia Lewandowski che Mbappé decidano di non rinnovare con i rispettivi club. Il numero 9 del Bayern, infatti, è comunque disposto a rimanere in Germania, ma lascerebbe subito il club se non si dovesse arrivare ad un accordo: non è sua intenzione andare via a parametro zero.