Ex del Napoli rivela un dettaglio inedito su Cavani: ecco quello che nessuno sapeva

By

Un ex giocatore del Napoli rivela un dettaglio sconosciuto a tutti su un suo compagno di squadra amatissimo dai tifosi: Cavani.

Uno storico calciatore del Napoli è stato di recente intervistato in una diretta Facebook ed ha parlato del suo periodo in azzurro. Tra i tanti argomenti parlati uno è stato l’ex stella del Napoli Cavani, su di lui è emerso un dettaglio che in tanti non conoscevano.

Se si chiede ai tifosi del Napoli quali sono le rose che ricorda con più piacere, molto probabilmente, subito dopo quelle degli scudetti targati Maradona, ci sarebbe quella il cui leader era Edinson Cavani.

Quegli anni che vanno dal 2010 al 2014 sono sempre ricordati con uno sorriso dai tifosi azzurri che durante quelle stagioni videro alzare ai propri beniamini una Coppa Italia nel 2012 battendo gli storici rivali della Juventus che avevano appena aperto il loro ciclo vincente.

Fu solo quella Juve stellare a negare al Napoli e ai suoi supporter uno scudetto che ancora oggi manca dagli anni 90, solo in epoca Sarri e nell’attuale stagione con Spalletti però, i campani sono andati così vicini a vincere il campionato.

Durante quegli anni in cui in panchina sedeva Walter Mazzarri furono numerose le soddisfazioni che il Napoli riuscì ad avere come ad esempio le vittorie interne contro Manchester City e Chelsea nella Champions 2011/2012.

Sempre all’interno di quelle stagioni ci furono diversi leader e giocatori amati dalla piazza anche oggi ad anni di distanza: Lavezzi, Hamsik e Cavani costituivano un tridente che ancora adesso fa brillare gli occhi ai tifosi azzurri ma non solo loro, nomi come Cannavaro, Aronica e De Sanctis furono fondamentali per ricostruire un’identità da big a Napoli che ancora oggi permane.

Proprio uno di questi giocatori ha parlato in una diretta Facebook dei suoi ex compagni, in particolare di Cavani.

LEGGI ANCHE—-> Napoli – Mertens, tutti i dettagli del rinnovo: l’unico desiderio espresso dal calciatore a De Laurentiis

Aronica e quel dettaglio su Cavani che ha spiazzato tutti

Salvatore Aronica è stato uno dei titolarissimi per lungo tempo di quel Napoli da sogno. Il difensore palermitano era per esempio titolare nella già citata vittoria contro il City di Mancini all’allora Stadio San Paolo oggi Diego Armando Maradona.

Parlando dei suoi ex compagni, Aronica, è partito dai leader di quello spogliatoio: “De Sanctis, lo stesso Paolo Cannavaro, poi io….Eravamo i trascinatori”. Pochi dubbi quindi su chi fossero i simboli di quella squadra, coloro che vantavano la maggiore esperienza anche in campo europeo e che erano riconosciuti come tali anche dai tifosi.

Parlando di Hamsik, allora ancora giovane promessa, Aronica lo ha così definito: “Marek faceva gruppo, ma era taciturno, introverso, grande professionista”, insomma un giovane a tutti gli effetti, con tutte le insicurezze nascoste però da una grande professionalità che lo hanno poi reso celebre e amato dai suoi tifosi.

L’ultima parola è stata inevitabilmente dedicata a Cavani: “Era un animale”, queste le parole di Aronica che ha poi rivelato un dettaglio sul suo ex compagno.

“Magari aveva fatto gol, aveva la pancia piena, ma era già pronto per fare meglio ancora nella partita successiva”, un vero professionista insomma, così Aronica ricorda il suo ex compagno che anche per questo suo attaccamento dimostrato sino all’ultimo secondo è stato amato e sempre lo sarà da tutta Napoli.

LEGGI ANCHE—-> Napoli – Via tutti, uno ad uno: ecco l’ultima offerta a cui non si può dire di no

Parole quelle di Aronica che hanno fatto tornare indietro i tifosi che oggi però sognano il ritorno dello scudetto con altri giocatori e altre stelle.