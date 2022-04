Inter – Un ex Milan non si risparmia: la sua critica pesantissima ad Inzaghi infiamma i social

L’Inter entra nella fase più calda della stagione: la squadra di Inzaghi è ancora in lotta per lo scudetto. Intanto, un ex Milan infiamma i social con una critica pesantissima.

Inzaghi è finito nel mirino di un ex Milan che, con una critica molto pesante, ha scatenato la reazione immediata dei social.

La stagione si avvia alla conclusione e l’Inter ha ancora due obiettivi da inseguire. I nerazzurri sono in finale di Coppa Italia (11 maggio contro la Juve) e sono in piena lotta per lo scudetto nonostante la sconfitta contro il Bologna. Il bis scudetto vorrebbe dire 20esimo titolo di campioni d’Italia e seconda stella da apporre sulla maglia: un traguardo che Inzaghi e la dirigenza sognano di raggiungere, anche se ora è più complicato.

Le ultime partite hanno messo in mostra una squadra capace di esprimere un gioco solido, ma anche veloce e fantasioso, caratteristiche che erano venute a mancare nella fase più dura del campionato che è coincisa con un magro bottino di 7 punti in altrettante sfide. Il match del Dall’Ara, invece, ha rappresentato un passo indietro a prescindere dal risultato.

Il 3-1 di San Siro contro la Roma di Mourinho aveva scatenato l’entusiasmo della tifoseria, che ora è amareggiata per l’occasione persa per il sorpasso.

Il duello con il Milan per la vetta della Serie A si preannuncia incandescente fino al termine della stagione comunque, dato che i punti di distanza sono due a 360 minuti dal termine del campionato.

Proprio un ex rossonero ha mosso una critica molto pesante nei confronti dell’allenatore interista: le sue parole hanno scatenato una reazione immediata e sarcastica sui social.

Inter, Inzaghi nel mirino di un ex Milan: la critica è pesantissima

Come anticipato, il recente stato di forma ha messo in mostra un’Inter tornata ai livelli di metà stagione: la squadra di Inzaghi è in salute sia a livello fisico che mentale, ma la partita con il Bologna è stato un brutto stop. Le partite al termine della stagione sono sempre meno e sempre più decisive: non è più concesso sbagliare.

Il match con la Roma è stato uno dei migliori a livello di gioco espresso per i nerazzurri. Eppure, non tutti sono dello stesso avviso. Il riferimento è ad un grandissimo ex allenatore che ha scritto pagine di storia del calcio soprattutto durante il periodo al Milan: Arrigo Sacchi.

L’ex rossonero, infatti, ha mosso una critica sorprendente nei confronti di Simone Inzaghi (prima della partita con il Bologna). Secondo lui, infatti, l’Inter “è la più forte, però gioca il nostro calcio anni ’60. Lo fa bene, ma è un calcio antico. Il calcio non è solo ripartenza, non può essere solo questo”.

Sacchi ha fatto un confronto con il Milan: “Non è la più forte, ma quella che è più vicina ad un calcio moderno ed internazionale. Sta dimostrando un entusiasmo di squadra che in pochi posseggono”.

I tifosi non ci stanno: social scatenati

Le critiche dell’ex CT della Nazionale hanno scatenato la reazione dei tifosi interisti sui social. In molti, infatti, hanno ricordato come l’Inter sia stata spesso citata come esempio di un calcio moderno fatto di occupazione degli spazi e combinazioni nello stretto. Qualcuno, addirittura, ha postato il video in bianco e nero del gol di Dumfries contro la Roma (nato da un’azione corale di alto livello) scrivendo: “Come eravamo forti negli anni ’60”.

Il duello Inter-Milan si gioca sul campo, ma anche fuori: solo una delle due, però, potrà mettere le mani sullo scudetto al termine della stagione.