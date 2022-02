Barça, la notizia che stravolge il mercato: il rinnovo che cambia tutto

Il Barcellona si prepara ad una mossa di mercato inaspettata che potrebbe sconvolgere le strategie di mercato di numerosi top club.

Il Barcellona, dopo aver battuto il Napoli in Europa League, si gode il momento. Tuttavia, gli occhi restano puntati sul mercato, in particolare su una situazione che cambierebbe il futuro di un giocatore, che da top player è passato invece ai margini della rosa.

Il Barcellona di Xavi sta vivendo una rinascita, dopo una prima parte di stagione deludente. L’approdo sulla panchina del tecnico catalano ha ridato il carattere vincente e la spinta necessaria per tornare competitivi in ogni competizione, dopo l’inaspettata uscita dalla Champions League di dicembre. Contro il Napoli i ragazzi di Xavi hanno confermato il trend positivo di vittorie e di buon gioco, tanto da eliminare i partenopei e proseguire nella competizione, dove adesso si candidano come possibili favoriti alla vittoria finale.

Gli occhi restano, però, puntati sul mercato: il sogno della prossima estate resta il campionissimo del Borussia Dortmund Erling Haaland, data la sua preferenza nello sbarcare nel campionato spagnolo. Tuttavia, viste le cifre e la situazione finanziaria difficile del club, resta per lo più una suggestione. Ma vi è un’operazione che, se andrà a buon fine, potrebbe cambiare tutto.

Barça, il futuro dell’attaccante

La trattativa in questione riguarda il futuro di un attaccante, che è stato al centro delle polemiche negli ultimi mesi, in particolare nella sessione di mercato invernale scorsa.

LEGGI ANCHE –> Incredibili indiscrezioni da Barcellona: “Allenatore italiano vicino alla panchina blaugrana”

Il giocatore in questione è Ousmane Dembélé. Il calciatore francese, in scadenza di contratto a giugno, era stato chiaramente messo sul mercato a gennaio con dichiarazioni forti da parte dell’ambiente blaugrana, che auspicava un suo addio per non perderlo a zero la prossima estate.

Le parole di Xavi

Ma l’aria sembra essere cambiata dopo le parole di Xavi, che confermano l’interesse del club ad avere un rapporto pacifico e di collaborazione, in quanto si tratta di un vero e proprio fuoriclasse.

LEGGI ANCHE –> Neymar, sogno spezzato: li fa infuriare di brutto, la loro risposta è sconvolgente

Ecco le parole del tecnico a riguardo: “Vedo Dembélé felice e agire come un professionista. Ne ho sentite di tutti i colori, io posso dire che si è allenato al massimo anche quando non veniva convocato. Se non fosse stato un professionista non lo farei giocare, invece dà qualcosa di positivo al gruppo e darà tanto da qui a fine stagione”.

Delle dichiarazioni che potrebbero mettere la parola “fine” al calderone sul suo addio e farlo restare ancora al Camp Nou.