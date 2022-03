Juve, pessime notizie per Allegri: l’allenatore perde un giocatore fondamentale

Pessime notizie per la Juve e per Allegri: i bianconeri perdono un calciatore fondamentale fino al termine della stagione.

C’è timore in casa Juve: i bianconeri, infatti, non potranno contare su uno dei calciatori più importanti fino al termine della stagione.

La Juventus, da qualche settimana, è prepotentemente tornata in lotta per la qualificazione in Champions League. Dopo una prima parte di stagione condita da risultati deludenti, la formazione di Allegri si è rialzata anche grazie ad un intervento molto mirato sul mercato invernale che ha portato Vlahovic e Zakaria a Torino. Lo scudetto, secondo l’allenatore, è utopia: troppo il divario con Inter, Milan e Napoli, anche se effettivamente lo scarto non è così ampio.

Tuttavia, l’obiettivo dichiarato è il quarto posto: la diretta concorrente è l’Atalanta, ma anche la Roma sta scalando la classifica.

Inoltre, il focus è anche su Coppa Italia e Champions League: i bianconeri sperano di andare avanti il più possibile, anche se non potranno contare su uno dei giocatori più importanti dello scacchiere di Allegri fino al termine della stagione.

Juve, Allegri perde un giocatore fondamentale

La Juve è colpita da diversi infortuni. I più gravi sono quelli di Kaio Jorge e Chiesa, ma anche Chiellini e Bonucci sembrano lontani dallo stato di forma ottimale.

Inoltre, la condizione fisica di Paulo Dybala è sempre un enigma: oltre al fattore campo, questo aspetto sta avendo delle ripercussioni sul discorso legato al rinnovo di contratto. I bianconeri, infatti, stanno riflettendo sulla bontà dell’investimento e, quasi sicuramente, proporranno un’offerta al ribasso rispetto a quella di inizio stagione (che era di €9/10 milioni l’anno).

Ciononostante, i risultati sono positivi. L’obiettivo quarto posto è alla portata, mentre la finale di Coppa Italia è ad un passo e la qualificazione ai quarti di Champions è ancora tutta da giocare.

L’ultima vittoria in campionato contro lo Spezia, inoltre, ha interrotto il lungo digiuno di Alvaro Morata, che è risultato decisivo per l’1-0 finale. Dopo la partita con i liguri, però, Allegri ha rivelato di aver perso un calciatore fino al termine della stagione a causa di un altro infortunio.

Incubo infortuni: Juve decimata

Ora inizia la fase più delicata della stagione, ma Allegri non potrà contare su alcuni giocatori cruciali per alcune partite, o addirittura per tutte.

Oltre ai casi di Chiesa e Kaio Jorge, infatti, anche McKennie si è aggiunto alla lista dei calciatori che hanno già finito la stagione.

Lo statunitense si è infortunato contro il Villareal nel match d’andata degli ottavi di Champions League giocato in Spagna. Il centrocampista ha rimediato una brutta frattura: secondo e terzo metatarso sinistro.

Inizialmente si pensava potesse tornare per il finale di stagione, ma Allegri ha confermato che non potrà giocare più quest’anno.

L’allenatore bianconero, dunque, perde una pedina molto importante. McKennie, infatti, è molto duttile ed è uno dei pochi elementi del centrocampo capace di essere pericoloso in modo costante nelle aree avversarie. L’americano, dunque, tornerà dalla prossima stagione.