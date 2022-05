Melissa Satta prova costume: la conduttrice di Sky Sport promossa a pieni voti | FOTO

Melissa Satta torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie ad una foto condivisa nella sua pagina Instagram superando, con grande anticipo, la prova costume in attesa dell’estate 2022.

Nel corso degli anni Melissa Satta e stata annoverata come una delle maggiori influencer nel campo della moda, nonché tra le donne più belle al mondo grazie al successo riscosso sui social e non solo.

Recentemente, inoltre, Melissa Satta insieme alla strabiliante carriera intrapresa come social influencer ha deciso di mettersi in gioco davanti le telecamere di Sky Sport in qualità di conduttrice e opinionista. Il tutto non finisce qui.

Melissa Satta promossa a pieni voti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, nel mirino dell’attenzione del web proviamo nuovamente Melissa Satta che nel corso delle ultime settimane ha riscosso un grandissimo successo in qualità di conduttrice ad opinionista per Sky Sport. Nel frattempo, l’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha continuato il suo percorso in qualità di influencer sui social network.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo uno scatto che Melissa Satta ha condiviso non molto tempo fa nella sua pagina Instagram è che attesta come sia già super pronta e carica in vista dell’estate 2022.

L’opinionista perfetta in costume

A tenere banco il mondo del web, così come spiegato precedentemente, troviamo uno scatto che Melissa Satta ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale e che la ritrae sul set di uno shooting fotografico. Facciamo riferimento ad una foto che ritrae l’influenza era doppista sportiva con indosso un costume intero, dalle linee morbide in grado di rendere super perfetto il corpo della Satta.

Uno scatto che in men che non si dica ha fatto il giro del web riscuotendo un grandissimo successo e lasciando senza parole i fan di Melissa Satta, i quali numerosi hanno condiviso una lunga serie di commenti e apprezzamenti per l’ex velina oggi opinionista sportiva, ammaliati in toto dalla sua sensuale bellezza e perfezione.