Gigi Donnarumma saluta Raiola sui social: il post scatena l’inferno sul web, volano insulti

Il portiere Gigi Donnarumma ha affidato ai social l’ultimo saluto a Mino Raiola, il suo procuratore di sempre: le sue parole però hanno scatenato l’ira dei tifosi facendo degenerare la situazione, ecco cosa è accaduto.

Gigi Donnarumma ha voluto ricordare il suo procuratore Mino Raiola sui social, mostrando la sua commozione e gratitudine. Alcuni tifosi, però, si sono indignati per un dettaglio.

Mino Raiola, uno dei procuratori più importanti della storia del calcio e rappresentante tra i tanti di Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Herling Haaland, è mancato qualche giorno fa a causa della malattia per cui soffriva da tempo. Il mondo del calcio, soprattutto i calciatori da lui assistiti, ha speso delle parole di cordoglio e ha ricordato le operazioni che è riuscito a portare a termine nel corso della sua carriera.

Il rapporto tra Mino Raiola e Gianluigi Donnarumma

Gigio Donnarumma fu scoperto da Mino Raiola al Club Napoli di Castellammare di Stabia. Il Milan lo acquistò per 250.000 euro quando aveva appena 14 anni e rimase nel vivaio delle giovanili dal 2013 al 2015. A 16 anni firmò il suo primo contratto da professionista con i rossoneri ed esordisce in prima squadra. Da all’ora il ruolo di Mino Raiola si è rivelato fondamentale nel proseguimento della carriera del portiere.

Nell’estate 2021 Donnarummma si è trasferito al PSG, con lo zampino dell’agente che ha ottenuto il massimo dalla trattativa. Una situazione che non è andata giù ai tifosi rossoneri, che non hanno mai perdonato il cambio di maglia.

Quella frase che ha fatto scoppiare il caos: è scontro sui social

Il portiere del PSG ha affidato ai social l’ultimo saluto a Mino Raiola, ma le sue parole hanno generato polemica tra i tifosi.

Le parole di Donnarumma: “Sono così triste che non so neanche se riuscirò a dire tutto quello che vorrei. Mino, sei stato unico per me, ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino ad oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto. Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò… Ti voglio bene. Mi manchi già”.

Delle parole di cordoglio, ma che alcuni tifosi hanno commentato in maniera negativa tornando sulla trattativa che la scorsa estate ha portato il portiere al PSG. Ai tifosi non sono andate giù che le promesse fatte al Milan siano state dimenticate, mettendo in dubbio la sua parola e conseguentemente anche il significato del messaggio da lui scritto in questo caso. Tra i vari commenti si legge: “Quale promessa gli hai fatto? Lui è stato la tua fortuna economica ma la tua disgrazia calcistica”. Tuttavia, vi è anche chi ha preso le distanze dei commenti al veleno, mostrando rispetto e sostegno al portiere in un momento così delicato.