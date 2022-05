Giulia Amodio dopo il parto: “La pancia c’è ed è gonfia ma…”

I riflettori del web torno a concentrarsi sulla bellissima Giulia Amodio moglie di Stefano Sensi, centrocampista dell’Atalanta, diventata da poco mamma della piccola Ludovica.

Sono trascorsi molti mesi dal momento in cui Giulia Amodio ha annunciato ai propri fan di essere in dolce attesa della sua prima figlia, condividendo sui social network i momenti più belli della gravidanza, un racconto che continua ancora oggi ma attraverso condivisione di immagini e video che mostrano le gioie più importanti e grandi emozioni arrivate insieme alla nascita della piccola Ludovica.

Non a caso, nel mirino dell’attenzione del web in questione troviamo una nuova Instagram stories che Giulia Amodio ha condiviso nella sua pagina web parlando delle settimane successive al parto.

Giulia Amodio torna in forma dopo il parto

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente Giulia Amodio, da poco diventata mamma della piccola Ludovica nata un mese fa.

L’influencer e moglie di Stefano Sensi anche durante la gravidanza ha raccontato il modo in cui è riuscita a tenersi in forma attraverso degli allenamenti adatti per la dolce attesa, e che sono ufficialmente ripresi a poche settimane dal parto. Giulia Amodio ha già mostrato una forma fisica perfetta è in grado di lasciare senza parole i propri fan, ma recentemente la moglie del centrocampista dell’Atalanta ha deciso di rompere il silenzio e rivelare come sta procedendo il ritorno alla perfetta forma fisica dopo appunto il parto.

La confessione della moglie di Stefano Sensi

Recentemente, dunque, Giulia Amodio attraverso la pubblicazione di un Instagram stories ha parlato del suo percorso post partum nel tentativo di recuperare la perfetta forma fisica e prendersi in toto cura di sé stessa.

Nella Instagram stories in questione, dunque, la moglie di Stefano Sensi ha fatto la seguente rivelazione: “Non mi lamento assolutamente sia chiaro anche perché bisogna dare al corpo il giusto tempo per recuperare. Ma la pancia c’è ancora ed è gonfia anche se in questa foto si vede meno. Giuro che la sto vivendo con assoluta tranquillità senza fretta di tornare in forma perché al momento sono talmente felice che mi vedo bene anche così”.