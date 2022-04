Incredibile fuori programma in Serie A – L’allenatore infuriato minaccia il calciatore

Giornata decisamente movimentata in serie A, accesa da un incredibile fuori programma: l’allenatore infuriato minaccia un giocatore con un gesto eclatante.

La trentaquattresima giornata di Serie A è stata piena di sorprese, sia nella lotta per lo scudetto e per la Champions League sia per quella per non retrocedere.

È stata la giornata delle vittorie delle milanesi contro le romane, l’Inter sabato sulla Roma con un netto 3-1 firmato Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez con il gol Mkhitaryan ad accorciare le distanze, il Milan domenica con l’1-2 in extremis agguantato dalla zampata di Tonali al 92′ dopo i gol di Immobile e Giroud.

È stata anche la giornata della resa del Napoli, che ha gettato alle ortiche un immeritato 0-2 collezionato ad Empoli, facendosi rimontare e superare in soli 7 minuti dalle reti di Henderson e Pinamonti (doppietta).

È stata poi la giornata della terza vittoria consecutiva della Salernitana, che si rilancia prepotentemente nella lotta per non retrocedere con l’incredibile vittoria contro la Fiorentina, e quella della vittoria del Genoa nello scontro diretto contro il Cagliari, grazie a un gol poco prima del recupero di Badelj.

Mai come quest’anno è ancora tutto aperto in Serie A, con Inter e Milan a giocarsi lo scudetto con Napoli e Juventus un po’ più lontane, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta a fare bagarre per i posti rimanenti in Europa, con due di queste che rimarranno fuori, e una lotta salvezza sempre più viva con Venezia, Genoa, Salernitana, Cagliari e Sampdoria separate da pochi punti.

Il tecnico dà spettacolo, ecco cosa è successo

Nella sfida tra Salernitana e Fiorentina, forse la più sorprendente della giornata di campionato, i campani sono riusciti a battere i toscani grazie alle reti dei suoi attaccanti Milan Djuric e Federico Bonazzoli, che hanno risposto alla rete di Riccardo Saponara.

È incredibilmente la terza vittoria consecutiva per i granata, dopo le vittorie esterne sui campi di Sampdoria e Udinese, con 9 punti conquistati nelle ultime tre gare a fronte dei 16 ottenuti nelle precedenti 30 giornate.

Proprio in questo match si è verificato un siparietto molto simpatico che ha coinvolto un giocatore della squadra campana e il proprio allenatore Davide Nicola. L’ex Crotone si è infuriato per la mancata copertura di Ranieri su una ripartenza pericolosa della Fiorentina e ha ben pensato di togliersi una scarpa e minacciare il suo esterno con questa, come le mamme vecchia scuola sono solite fare con i propri figli.

Una scena divertente per tutti tranne forse per Ranieri, che sicuramente ci penserà due volte prima di lasciare la fascia scoperta nelle prossime giornate.

