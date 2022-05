Inter – Verso la finale di Coppa Italia: Inzaghi preoccupato, in dubbio un top player

L’Inter si prepara per la finale di Coppa Italia contro la Juventus: Inzaghi ha un dubbio di formazione a causa di un infortunio.

Simone Inzaghi ha a che fare con un dubbio di formazione in vista della finale di Coppa Italia: l’allenatore nerazzurro deve fare i conti con un infortunio.

La partita di Coppa Italia con la Juve sarà fondamentale per l’Inter. I nerazzurri hanno già alzato un trofeo in stagione dopo aver vinto la Supercoppa proprio contro i bianconeri e vorrebbero realizzare un bis. La mente è anche alla corsa scudetto, con 180 minuti rimasti e 2 punti da recuperare sul Milan.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce dall’esaltante vittoria di San Siro contro l’Empoli con Lautaro Martinez grande protagonista, mentre gli avversari hanno perso a Marassi contro il Genoa nonostante il bel gol dell’iniziale vantaggio di Paulo Dybala.

Intanto, l’allenatore nerazzurro deve fare i conti con un dubbio di formazione che resterà in bilico fino all’ultimo: uno dei giocatori più importanti non è al meglio.

Leggi anche -> Mino Raiola – Svelata l’identità della sua erede segreta: da oggi in poi avrà nelle mani una fortuna

Inzaghi spera: dubbio fino all’ultimo per la finale

L’Inter disputerà la finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2011: in quella circostanza, l’avversaria era il Palermo e i nerazzurri si imposero con doppietta di Eto’o e gol di Milito. Era la squadra di Leonardo che, dopo quel trofeo, avrebbe vissuto anni di sofferenza fino allo scudetto firmato Antonio Conte.

Inzaghi spera di mettere in bacheca il suo secondo trofeo stagionale, ma conosce le insidie di una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà.

L’allenatore potrà puntare su quasi tutta la rosa: un dubbio legato ad un infortunio lo costringe a lavorare su più ipotesi di formazione.

Il problema sarebbe in difesa: Alessandro Bastoni non è ancora al 100%.

Il numero 95 nerazzurro si è infortunato prima della partita con il Bologna e da lì ha svolto lavoro personalizzato. Nel frattempo lo ha sostituito Federico Dimarco, che Inzaghi reputa un elemento validissimo della rosa pur avendo caratteristiche differenti rispetto agli altri difensori.

Il numero 32, infatti, offre molta più spinta e in fase di impostazione si è rivelato molto utile, ma non garantisce una copertura completa in fase difensiva.

I numeri della difesa Skriniar-De Vrij-Bastoni sono nettamente migliori e per questo Inzaghi spera di recuperare l’ex Atalanta per la partita contro la Juve. Il giocatore stesso sta forzando per tornare in campo e, dopo alcune sessioni individuali, è già tornato ad allenarsi in gruppo. Salvo sorprese, dovrebbe scendere in campo dal 1′ con seguente staffetta con Dimarco o D’Ambrosio (molto dipenderà dagli sviluppi della sfida): il dubbio resterà comunque fino all’ultimo.

Leggi anche -> Calhanoglu, quello che ha detto su Pioli è incredibile: i tifosi restano di stucco

La probabile formazione

Oltre al dubbio Bastoni, Inzaghi ha un ballottaggio da risolvere in attacco fra Correa e Dzeko. Il bosniaco pare favorito come partner di Lautaro Martinez, ma l’allenatore sarebbe tentato dalla coppia argentina.

Per il resto non dovrebbero esserci sorprese: in campo ci saranno tutti i titolari.

Probabile Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Dimarco); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore: S. Inzaghi