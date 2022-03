Inter, spunta una nuova pista per l’attacco: i tifosi sono increduli

L’Inter è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione: oltre ai soliti nomi, però, ne è spuntato uno nuovo che ha sorpreso i tifosi nerazzurri.

Continua la ricerca di una punta per la prossima stagione in casa Inter: i nerazzurri avrebbero individuato un nuovo obiettivo di mercato.

L’Inter è alla ricerca di una punta per la prossima stagione da regalare a Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, potrebbero salutare Alexis Sanchez a fine stagione e dovrebbero sostituirlo, mentre Dzeko, Correa e Lautaro Martinez sono più sicuri della permanenza. Alcuni nomi sono nella lista dei desideri della dirigenza da diverso tempo e alcune trattative sono già state avviate, ma nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo profilo sorprendente.

Inter, nuovo nome sulla lista di Marotta e Ausilio

I nomi associati all’Inter negli ultimi mesi sono noti e, per uno in particolare, sono arrivate molteplici conferme. I calciatori in questione sono Scamacca, Dybala e Lukaku: gli ultimi due, però, sono molto lontani per il momento. Le voci che danno come possibile un ritorno per il belga, infatti, sono state smentite in via ufficiosa dal suo entourage.

Per il centravanti del Sassuolo, invece, i discorsi sono già stati avviati da diverso tempo, come confermato dall’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, che ha dichiarato: “L’Inter è stata la prima a muoversi per Scamacca e Frattesi”.

Tuttavia, l’attaccante italiano piace anche all’estero e al Milan, che starebbe meditando lo sgarbo ai nerazzurri. Il prezzo del cartellino è di circa €40 milioni e, a causa delle prestazioni positive, potrebbe anche aumentare entro la fine della stagione. L’Inter vorrebbe abbassare il costo tramite delle contropartite tecniche e impostare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto, ma il Sassuolo non sembrerebbe pienamente convinto.

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra avrebbe iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di altre possibili soluzioni: l’ultimo nome emerso è sorprendente.

Nuova ipotesi per l’attacco nerazzurro

Date le difficoltà per arrivare a Scamacca, l’Inter sarebbe alla ricerca di alternative. L’ultimo nome ha colto di sorpresa i tifosi: si tratta di Sebastien Haller, centravanti dell’Ajax autore di 11 gol in questa Champions League.

L’attaccante è stato acquistato per €22 milioni durante la sessione di calciomercato invernale della scorsa stagione: dopo il flop in Premier League con la maglia del West Ham, è tornato a segnare con quella del club olandese.

La dirigenza interista e l’entourage del calciatore si sarebbero già incontrati a Milano negli scorsi giorni. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha già seguito il calciatore nel 2016, quando giocava nell’Utrecht: dietro al nuovo interesse potrebbe esserci lui.

Per lasciarlo andare, l’Ajax potrebbe chiedere una cifra molto elevata e non distante da quella richiesta dal Sassuolo per Scamacca, ovvero circa €35 milioni. La pista, dunque, potrebbe diventare concreta se dovessero persistere le difficoltà per l’attaccante neroverde.