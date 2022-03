Costanza Caracciolo pubblica un’inedita foto di Vieri: mai visto in queste condizioni

Una coppia come poche nel mondo dello spettacolo e nello sport è quella formata da Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. La foto che l’influencer ha condiviso nella sua pagina Instagram ha davvero scatenato i fan. Ecco perché.

Nel corso degli anni il popolo del web, e non solo, ha imparato a conoscere meglio ed insieme sia Bobo Vieri che Costanza Caracciolo. L’annuncio relativo alla loro bellissima storia d’amore in un primo momento ha stupito i fan e il web per la loro differenza d’età, ma lo stupore ha lasciato subito spazio alla gioia di un amore che ha subito messo a tacere ogni gossip che li riguardava da vicino.

In questi anni, infatti, la coppia ha dimostrato di essere unita, affiata e innamorata come non mai e il gesto messo in atto da Costanza Caracciolo lo conferma.

L’ex velina ritrova il sereno con Vieri

Solo poche settimane fa a lasciare senza parole il popolo del web è stato il racconto di un amaro dolore per la forte perdita dell’amatissimo nonno di Costanza Caracciolo, ricordato dall’ex velina con una lunga lettera di addio condivisa nella sua pagina Instagram.

Poco dopo il grande dolore provato, l’influencer ritrova il sorriso proprio circondata dall’affetto dei propri cari e principalmente quello del marito Christian Vieri.

LEGGI ANCHE -> Milan – Retroscena spaventoso nello spogliatoio: Intervenuti in quattro per dividerli

La dolce foto che conquista il web

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, troviamo la condivisione di alcune foto che Costanza Caracciolo ha voluto condividere durante un giorno speciale come quello della Festa del Papà.

Si tratta di immagini che raccontano alcuni dei momenti più belli che ritraggono l’ex calciatore in veste di papà per le sue amatissime figlie Stella ed Isabel.

LEGGI ANCHE -> Juventus, lite Allegri-Dybala: la risposta del tecnico dopo l’episodio è incandescente

Immagini che Costanza Caracciolo ha condiviso nella sua pagina Instagram accompagnate dal seguente commento dove è possibile leggere questo messaggio: “Le nostre figlie non potevano avere padre migliore… GRAZIE. Auguri anche al mio papà, non potevo chiedere di più!”.