Tra occasioni di mercato e giovani talenti Marotta costruisce l’Inter del futuro

Il calciomercato non si ferma mai e Marotta lo sa bene. Insieme ad Ausilio sta progettando l’Inter del futuro.

La sessione invernale di calciomercato si è appena conclusa. I direttori sportivi delle varie squadre sono però sempre pronti a sfruttare le occasioni che possono venire a crearsi, e a scovare giovani talenti per rimpinguare la rosa.

È il caso dell’Inter, che con i suoi dirigenti Ausilio e Marotta, sta già pianificando la squadra da consegnare ad Inzaghi nel prossimo futuro, tra rinnovi di contratto e occasioni che possono venire a concretizzarsi.

Nell’ultima sessione l’Inter ha ceduto in prestito secco Stefano Sensi, che però tornerà con ogni probabilità alla base la prossima stagione. In entrata ha preso Felipe Caicedo, pupillo di Inzaghi che è arrivato in prestito dal Genoa e Robin Gosens, padrone indiscusso della fascia sinistra degli ultimi anni di Serie A, che prenderà il posto sulla che attualmente appartiene ad Ivan Perisic, il cui rinnovo è ancora in dubbio.

Capitolo rinnovi

Passando dunque al tema dei rinnovi, sul tavolo ci sono quelli dei due croati Perisic e Brozovic, che sono i più urgenti, dato sono in scadenza al prossimo giugno. Se quello del mediano sembra cosa fatta e ci si aspetta l’ufficialità a giorni, per l’esterno di fascia mancina non ci sono stati passi in avanti e le parti stanno ancora discutendo.

Sul tavolo cominciano a figurare anche i rinnovi dei due baluardi difensivi nerazzurri. Stefan De Vrij e Milan Skriniar vedranno infatti il loro contratto scadere nel giugno 2023. Al momento quello più sicuro di rimanere sembra lo slovacco, mentre l’olandese, apparso appannato nelle ultime uscite, potrebbe salutare Milano dopo 4 stagioni in nerazzurro, venendo ceduto nella prossima finestra di mercato per non andare incontro alla scadenza effettiva.

Nuovi innesti

Marotta sembra avere le idee chiare su otturare i buchi lasciati dagli eventuali partenti, e se Perisic è già stato sostituito e Brozovic rinnoverà dato che appare insostituibile, per rimpiazzare De Vrij si pensa all’arrivo di un forte difensore di Serie A, cioè il brasiliano Gleison Bremer del Torino, abituato a ricoprire il ruolo di centrale nella difesa a 3 e che sta vivendo una stagione straordinaria, dimostrando grandissime doti fisiche e tattiche. Inoltre l’ex Atletico Mineiro ha 5 anni meno di De Vrij (classe 97 vs classe 92).

Oltre al brasiliano, Marotta e Ausilio hanno definito un identikit preciso dei possibili nuovi arrivi in casa nerazzurra. Oltre alle famose occasioni di mercato, che <<si deve sempre cercare di cogliere>>, come Marotta stesso ha ricordato in occasione dell’acquisto di Eriksen nel gennaio 2020, i due dirigenti sono orientati sul portare a Milano giocatori futuribili, giovani e possibilmente già affermati, che possano essere subito pronti a fare la differenza. Insomma profili simili a quelli di alcuni recenti acquisti nerazzurri, come Barella e Bastoni.

A tal proposito i nomi sul tavolo sono diversi. In difesa è spuntato nelle ultime settimane quello di Mattia Viti, difensore cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e considerato l’erede di Bastoni, che potrebbe crescere proprio all’ombra dell’ex Atalanta. Sulla fascia sinistra si pensa di prendere un giocatore che possa invece imparare da Perisic e Gosens. Le ultime idee vengono sempre dal campionato italiano, con Cambiaso e Parisi, esterni mancini di Genoa ed Empoli, che in questa prima parte di campionato hanno impressionato i dirigenti nerazzurri.

Si passa poi a centrocampo ed attacco, dove i nomi sono ormai noti da settimane. Le trattative più interessanti sono quelle con il Sassuolo, da cui i nerazzurri vogliono prendere Scamacca e Frattesi. Entrambi classe 99, entrambi passati dai settori giovanili di Lazio e Roma. L’attaccante sembra aver rifiutato una ricca offerta del Borussia Dortmund con l’idea di trasferirsi a Milano il prossimo anno. In staffetta con lui c’è un altro gioiellino neroverde, Giacomo Raspadori, interista sin da piccolo e per cui Ausilio e Marotta nutrono grande stima. Difficile che arrivino entrambi, ma sul mercato non si sa mai.

Le occasioni a zero

Oltre a questo tipo di giocatore, i dirigenti dell’Inter valutano anche profili alla Calhanoglu, cioè occasioni a zero che possano calarsi bene nella realtà di Simone Inzaghi. I nomi sono tanti e l’Inter sembra già averne approfittato, bloccando il portierino camerunense dell’Ajax Andre Onana, che farà parte della rosa nerazzurra per la prossima stagione.

Altri nomi sono quello del centrale tedesco Matthias Ginter, passando poi per gli “italiani” Kessie e Dybala, che fungerebbero anche da “sgarbo” alle dirette rivali nerazzurre.

Il centrocampista ivoriano ripercorrerebbe l’esatta strada fatta appena 6 mesi fa da Calhanoglu, cambiando sponda del naviglio e piazzandosi in mezzo al centrocampo nerazzurro. La cosa si fa ancora più interessante quando si pensa al fatto che il centrocampista del Milan sembra per caratteristiche l’ideale sostituto di Brozovic, anche se la sua duttilità gli permette di ricoprire varie zone del centrocampo e addirittura della difesa.

Su Dybala ci sono poche congetture, Marotta è innamorato dell’argentino, tanto da strapparlo proprio all’Inter quando era dirigente della Juve. La Joya sembra non voler rinnovare con la Juventus e per l’Inter sarebbe un’occasione ghiottissima per prendere al suo servizio un giocatore dalla classe sopraffina.

Giocatori in uscita

Lo stipendio di Paulo Dybala potrebbe essere in parte coperto anche dalle uscite. Kolarov dovrebbe rescindere a giorni il suo contratto con i nerazzurri, mentre sono sempre più in dubbio le permanenze dei cileni Sanchez e Vidal, i cui stipendi sono tutt’altro che abbordabili. Le condizioni fisiche dei due, unite all’età che avanza, li rendono giocatori fuori dai parametri dell’Inter che verrà, e probabilmente saranno loro i sacrificati.

Possibile rosa 2022/23

Ecco dunque quella che potrebbe essere l’Inter della prossima stagione, tra giocatori già presi e sogni di mercato.

Inter 2022/2023 (3-5-2): Onana (Radu); Skriniar (Ginter), Bremer, Bastoni (Dimarco/Viti); Dumfries, Barella (Frattesi/Sensi), Brozovic (Kessie), Gosens (Perisic, Cambiaso); Dybala (Calhanoglu); Lautaro (Correa), Scamacca (Dzeko). Allenatore: Simone Inzaghi