Lazio – Non solo Mertens, Sarri ci prova con un calciatore azzurro: la tentazione è forte

In casa Lazio l’obbiettivo è accontentare al meglio Sarri, l’ex tecnico del Napoli dopo Mertens sta pensando ad un suo altro ex giocatore: ecco di chi si tratta.



In casa Lazio l’estate potrebbe portare una vera e propria rivoluzione tecnica.

La squadra di Maurizio Sarri, dopo aver chiuso con un ottimo quinto posto in campionato, vuole proseguire il bel percorso iniziato nell’ultima stagione e per farlo vuole consegnare al suo allenatore la rosa giusta.

Il primo passo è stato compiuto col rinnovo di Sarri che dopo qualche malumore che sembrava aver complicato il tutto ha posto la firma sul prolungamento tanto atteso.

Confermato questo aspetto decisamente non secondario nel percorso di cambiamento tecnico e tattico è subito il momento di pensare al calciomercato.

Per accellerare il processo L’ex tecnico della Juventus ha messo gli occhi su alcuni giocatori da lui già allenati.

Il primo della lista è stato Dries Mertens.

Il belga non ha ancora rinnovato con il Napoli e le ultime notizie che arrivano non sembrano dare buoni segnali circa la permanenza del 14 al Maradona.

Mertens sarebbe il perfetto vice Immobile che tanto serve in casa biancoceleste e per giunta il belga ritroverebbe l’allenatore che ha indubbiamente cambiato in meglio la sua carriera.

Un connubio perfetto che indubbiamente farebbe comodo a entrambe le parti anche se Mertens potrebbe non essere l’unico a tornare alla corte del tecnico toscano.

Lazio, Sarri non si accontenta: ecco chi potrebbe arrivare oltre Mertens

Non solo Dries Mertens, Sarri non lascia e anzi raddoppia.

Il tecnico ex Juve, Napoli e Chelsea vuole continuare il processo appena cominciato e per farlo richiede l’approdo a Roma anche di un suo altro ex pallino.

Sempre dal Napoli infatti potrebbe arrivare Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco era uno dei pallini di Sarri ai tempi di Napoli e il tecnico toscano vede in lui una delle possibili chiavi per il miglioramento della sua Lazio.

Per arrivare al giocatore del napoli la squadra capitolina potrebbe scegliere di privarsi di uno dei suoi pezzi pregiati impostando quindi un interessante scambio.

A fare il percorso inverso di Zielinski potrebbe essere Luis Alberto.

Lo spagnolo non ha mai nascosto un certo malcontento nei confronti della società del presidente Lotito e ha più volte rilasciato dichiarazioni al veleno nei confronti del numero 1 biancoceleste e non solo.

Al momento è ovviamente solo una voce ma non è da escludere che la trattativa possa diventare concreta già nelle prossime settimane.