Dall’Inghilterra voci incredibili: il calciatore vuole seguire Lukaku all’Inter

Incredibile indiscrezione che arriva direttamente dall’Inghilterra: il calciatore del Chelsea vuole seguire Romelu Lukaku all’Inter, ecco di chi si tratta.

Un’estate di colpi sorprendenti fino a qui e anche di ritorni del tutto inattesi.

Tra i tanti acquisti andati in scena in Serie A, uno dei più inattesi è senza dubbio il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

Dopo solo un anno dal costosissimo addio all’Italia per tornare al Chelsea, il belga, che durante l’anno ha dovuto fare i conti con tantissime difficoltà tattiche e di rapporto con Tuchel, ha chiesto ed ottenuto di tornare dove tanto bene aveva fatto nelle due stagioni antecedenti all’ultima.

Un ritorno parziale però vista la formula del trasferimento: un prestito oneroso ma senza, per il momento, la concreta possibilità di un riscatto in favore del club nerazzurro.

Nonostante le oggettive ed inevitabili incertezze derivanti dalla formula, l’Inter ha fortemente voluto riportare a Milano uno dei protagonisti dello scudetto vinto due anni fa con Antonio Conte in panchina.

Il ritorno di Lukaku ricostruirà la coppia d’oro con Lautaro Martinez e darà ora ad Inzaghi la possibilità di schierare una coppia d’attacco ancor più letale di quella con Edin Dzeko che nell’ultima stagione aveva comunque fatto molto bene.

A giocare un ruolo fondamentale nella trattativa che ha portato al ritorno del belga a San Siro è stata l’agenzia Roc Nation la quale ha svolto il compito di intermediario tra Milano e Londra. La stessa agenzia potrebbe essere ora fondamentale per il trasferimento di un altro giocatore, ecco quale.

La Roc Nation ancora protagonista, l’agenzia di mediazione potrebbe aiutare ancora l’Inter

Un ruolo fondamentale nei trasferimenti da diversi campionati lo giocano sempre le agenzie di mediazione.

L’ultimo esempio è stato proprio quello di Romelu Lukaku, tornato all’Inter dal Chelsea proprio grazie al fondamentale aiuto dell’agenzia Roc Nation la quale ha mediato i rapporti tra le due società.

Il buon lavoro svolto per il passaggio del belga in Italia ha convinto anche un altro giocatore del Chelsea che ha scelto di passare anche lui sotto la stessa agenzia ovvero Hakim Ziyech.

Il giocatore marocchino è sempre più lontano da Londra ed è da tempo un obbiettivo di mercato del Milan. L’ex Ajax sta particolarmente insistendo per salutare Londra ed approdare in Italia e il cambio di agenzia lo conferma.

L’approdo nella scuderia della Roc Nation potrebbe essere un assist per un passaggio a Milano anche se resta da capire se questo non possa risultare anche un assist per l’Inter che, come già detto, ha recentemente dovuto trattare proprio con l’agenzia citata.

Il futuro di Ziyech si allontana sempre più da Londra e l’Italia, Milano in particolare, continua a sembrare la metà più probabile, l’asse tra le due città potrebbe scaldarsi già nelle prossime settimane.