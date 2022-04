Milan – Pioli mai così furioso: compie un gesto incontrollato, è polemica

Stefano Pioli non ha proprio mandato giù un episodio che ha coinvolto uno dei suoi giocatori. La sua reazione è stata veramente inaspettata.

Pioli si è mostrato stizzito per un episodio che ha coinvolto il Milan. Quanto accaduto ha stupito i tifosi rossoneri.

La cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ha fatto saltare l’allarme in casa Milan. I rossoneri pensano che il risultato sia ingiusto e che un errore dell’arbitro abbia condizionato il punteggio finale. In particolare Pioli: l’allenatore ha fatto intendere che non ci sta con un eloquente gesto.

Milan, dopo la delusione della Coppa Italia testa alla lotta scudetto

Il Milan è uscito in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter con una netta sconfitta per 3-0. Gli uomini di Inzaghi hanno sfruttato le occasioni e sono andati in rete grazie alla doppietta di Lautaro Martínez e al primo gol con la maglia nerazzurra di Gosens. I rossoneri si sono mostrati indignati per l’annullamento del gol di Bennacer al 66′, quando la gara era sul punteggio di 2-0 per l’Inter. Per Pioli quel gol, ingiustamente annullato, avrebbe riacceso la partita e consentito ai suoi di tentare la rimonta.

In casa Milan si vuole archiviare il discorso Coppa Italia per tornare concentrati sulla lotta scudetto: la prossima domenica i rossoneri sfideranno la Lazio all’Olimpico, una sfida delicata da non sbagliare. Inoltre, il futuro proprietario della società è in bilico e verrà svelato nelle prossime settimane, con la possibilità dell’acquisto da parte di Investcorp.

Pioli sbotta, la sua rabbia è evidente

Come detto in precedenza il gol annullato a Bennacer durante la partita di Coppa Italia contro l’Inter non è andato giù al tecnico rossonero, che ha protestato con vemenza per quanto visto.

La polemica si è trascinata ai microfoni nel post partita dove uno stizzito Pioli ha abbandonato l’intervista per la rabbia del momento. Le parole pronunciate dal tecnico rossonero mostrano la sua ira: “Guarda la reazione di Handanovic, se protesta. E allora basta. Immaginati se gli avesse ostruito la visuale come sarebbe corso a protestare. Dai su, grazie buonasera“.

Una reazione di rabbia da parte di Stefano Pioli, che potrebbe placarsi solamente se il Milan nella prossima giornata tornasse a convincere con una vittoria.