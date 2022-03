Francesco Totti e Noemi, spunta l’accordo di riservatezza milionario?

Francesco Totti a quanto pare colpisce ancora e le notizie diffuse sulla presunta crisi che ha colpito il matrimonio con Ilary Blasi ben presto si trasformano in clausole contrattuali di riservatezza… ancorate ad un accordo milionario per Noemi.

Gli ultimi giorni sono stati davvero difficili per la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono trovati nelle prime pagine di numerosi giornali che hanno fatto riferimento alla loro crisi, oltre che ha una presunta (poi smentita) relazione extraconiugale che l’ex Capitano della Roma avrebbe avuto con una donna giovane dal nome Noemi Bocchi. Un nome balzata subito all’attenzione dei media e un gossip che ha preso corpo anche dopo le dichiarazioni che l’ex marito della donna ha rilasciato al Messaggero.

Un mix di vari eventi che potrebbero aver fatto sì che la famiglia Totti – Blasi scegliesse di seguire l’iter legale dell’accordo di riservatezza, anche se questa mossa innesca nuovi ed ulteriori rumors sulla vicenda.

Totti ha davvero tradito Ilary Blasi oppure no?

Impossibile negare come nel corso negli ultimi giorni la presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi abbia monopolizzato l’attenzione dei media in Italia, e non solo. La possibilità che l’ex calciatore potesse aver tradito l’amatissima moglie ha subito lasciato senza parole i fan che non hanno mai realmente creduto al gossip in questione, anche se in tal senso è stato determinante il messaggio pubblico di Francesco Totti.

Ricordiamo che l’ex Capitano della Roma attraverso la pubblicazione di un video nelle sue pagine Instagram ha definito le notizie diffuse dai giornali delle vere fake news, chiedendo di tacere sulla questione dato che nel bel mezzo del rumors di cronaca rosa si trovavano due famiglie e dei bambini a seguito.

Ma se da una parte i fan di Totti e Ilary Blasi sono certi che l’ex calciatore non abbia tradito la moglie, dall’altra parte la notizia riguardante la stipulazione di un accordo di riservatezza sulla questione fa riflettere e discutere.

La verità sull’accordo di riservatezza

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in queste ore a far discutere è stata la notizia secondo cui la povera Noemi, additata come amante di Francesco Totti, da qualche giorno a questa parte sarebbe chiusa nel massimo riserbo è circondata solo da pochi intimi familiari a seguito anche delle minacce che le sono state fatte e recapitate anche a mezzo social dai sostenitori della famosa coppia.

Alcuni rumors possibile accordo di riservatezza tra il capitano e la donna in questione, ma almeno per il momento anche questo piccolo tassello della presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta avvolto dal mistero e non confermato in alcun modo dalla coppia.