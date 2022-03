UFFICIALE: Conte e la sconfitta fatale, arriva l’esonero

La sconfitta risulta fatale, arriva un nuovo clamoroso esonero sulla panchina di una squadra militante nel campionato inglese.

Sono già 9 gli allenatori esonerati nella stagione 2021/2022 di Premier League. L’ultima clamorosa ufficialità è arrivata nelle scorse ore.

Tra gli allenatori esonerati fino a questo momento spiccano quelli di Manchester United, Tottenham ed Everton, che hanno sostituito rispettivamente Ole Gunnar Solskjaer, Nuno Espirito Santo e Rafa Benitez, con Ralph Ragnick (che a fine anno prenderà il ruolo di consulente del club), Antonio Conte e Frank Lampard.

Anche il Watford è stato impietoso con Claudio Ranieri, esonerando il tecnico italiano per sostituirlo con Roy Hodgson, così come il Newcastle ha affidato la panchina a Eddie Howe, dopo che Graeme Jones aveva preso il posto di Steve Bruce.

Nell’ultimo turno di Premier c’è stato un risultato abbastanza netto che ha portato la società a prendere una decisione drastica, viste le difficoltà della squadra.

Fatale la sconfitta con Conte

Il Leeds United ha infatti deciso di esonerare El Loco, Marcelo Bielsa, dall’incarico di allenatore della prima squadra. Fatale è stata la dura sconfitta che i Whites hanno subito contro gli Spurs di Antonio Conte, quando dopo appena 27 minuti il risultato era già di 0-3, grazie alle marcature di Doherty, Kulusevski e Kane, con la rete di Son a sigillare l’incontro sul definitivo 0-4.

La squadra si trova in una posizione di classifica molto scomoda, al sedicesimo posto con 23 punti, appena uno in più dell’Everton e due in più del Burnley (entrambe però devono recuperare due partite), posizionando così il Leeds potenzialmente in zona retrocessione.

Bielsa era diventato allenatore del Leeds nel 2018, quando la squadra militava in Championship, la seconda divisione inglese. Dopo un’ottima stagione nel 2018/2019, i Whites hanno fallito l’accesso alla Premier League perdendo le semifinali dei Playoff contro il Derby County, ma l’anno dopo sono riusciti ad arrivare addirittura al primo posto, tornando nel campionato maggiore inglese dopo 16 anni di assenza.

L’anno scorso, grazie anche all’arrivo di Rodrigo Moreno Machado dal Valencia, Bielsa porta il Leeds fino al nono posto in classifica. Le 3 sconfitte consecutive e una vittoria che manca da 6 partite, precisamente dal 16 gennaio 2022 sul campo del West Ham, hanno portato i vertici del club a prendere questa decisione definitiva.

L’argentino lascia il club dopo 170 partite. Toccanti le parole del presidente Andrea Radrizzani, che ha ringraziato Bielsa per i suoi sforzi e i suoi risultati. “È stata la decisione più difficile da quando sono al Leeds” sono le parole di Andrea.

Al suo posto è stato preso Jesse Marsch, statunitense classe ’73 ed ex allenatore di tre squadre della Red Bull (New York, Salisburgo e Lipsia). Vedremo se l’americano sarà in grado di portare nuova verve al Leeds e riuscirà a salvare la squadra.