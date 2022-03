Bomba Fiorentina – Odriozola si pronuncia sul suo futuro: il caso che coinvolge i tifosi

Alvaro Odriozola a fine stagione potrebbe restare alla Fiorentina o partire. Nelle sue ultime dichiarazioni ha chiarito il suo futuro con delle rivelazioni che hanno sorpreso i tifosi, scatenati sui social con commenti sul caso.

In casa Fiorentina si vive con trepidazione la decisione sul futuro di Alvaro Odriozola. I vertici viola vedrebbero di buon occhio una permanenza del difensore, ma allo stesso tempo non dipende solo da loro la trattativa, ma anche dal Real Madrid, che data la sua ottima stagione potrebbe decidere di puntare su di lui per il futuro.

Il giovane difensore spagnolo sta disputando un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Il suo arrivo ha ridato spinta sia offensiva che difensiva sulla fascia destra dei Viola. Per questo l’ambiente si sarebbe fortemente legato a lui, date le sue qualità. Tuttavia, il suo futuro non dipende interamente né dalla Fiorentina né da lui, ma dalla squadra da cui è in prestito: il Real Madrid.

Come anticipato qualche giorno fa, i Blancos stanno pensando di riportarlo alla corte di Ancelotti, date le difficoltà affrontate nel corso di questa stagione in difesa, in particolare nella posizione occupata da Carvajal che non dà più le garanzie di un tempo.

Fiorentina, parla Odriozola

Odriozola è in prestito secco dal Real Madrid, dunque al termine di questa stagione, a meno di clamorosi accordi, dovrebbe tornare al Bernabéu.

LEGGI ANCHE –> Shevchenko scende in campo contro la guerra in Ucraina: “Fermatevi”

Il terzino dovrà decidere nei prossimi mesi se tornare in Spagna o se spingere per una permanenza in Italia. I dirigenti dalla Fiorentina proveranno a trovare un accordo con il Real, ma la questione dipende molto dalla volontà dello stesso calciatore, che per la prima volta si è pronunciato sulla questione.

“Ci tengo a dire che…”

Odriozola in questione stagione è stato uno dei titolarissimi di Vincenzo Italiano, lottando partita dopo partita per mantenere la titolarità.

Il giovane terzino spagnolo ha pronunciato le seguenti parole sul suo futuro: “Mi godo il presente senza pensare al futuro. Quando sarà il momento cercherò di capire tante cose. Tengo però a dire che il grande palcoscenico non mi manca, gioco in una squadra in cui mi diverto. E la mia Champions è la Coppa Italia”.

LEGGI ANCHE –> Ucraina – De Zerbi e Fonseca, il racconto scioccante e la fuga: l’incubo non è finito

Ha inoltre dedicato delle parole d’amore alla tifoseria e alla città di Firenze, che adora e considera meravigliosa: “Mi sento a casa, benvoluto”. Difficile, dunque, pronosticare un’imminente separazione.