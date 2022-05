Zapata torna a preoccupare i tifosi: ecco le ultime novità dall’infermeria

Tornano a preoccupare le condizioni di Duvan Zapata: l’attaccante da poco rientrato ha riscontrato un problema muscolare che è attualmente in valutazione, i tifosi attendono.

Mancano solamente due partite all’Atalanta per cercare di conquistare un piazzamento europeo al termine di una stagione maledetta dal punto di vista degli infortuni.

Nel lunch match di ieri l’Atalanta ha fatto visita allo Spezia in una partita che è stata più combattuta di quello che poi il risultato ha raccontato. La squadra di Gasperini infatti, nonostante fosse passata in vantaggio, è stata recuperata prima dello scadere del primo tempo da un gol di Verde. Soltanto nello spezzone finale del secondo tempo è poi riuscita a ribaltare nuovamente il risultato e ritornare alla vittoria dopo gli ultimi due pareggi consecutivi.

Il grande assente della sfida del Picco è stato un giocatore che ha trascinato la Dea per tutta la prima parte di stagione: Duvan Zapata. L’attaccante colombiano a inizio 2022 ha subito una rottura delle fibre muscolari negli adduttori che lo ha tenuto fuori a lungo. L’Atalanta ne ha risentito moltissimo soprattutto in campionato dove a causa di una lunga serie di risultati negativi ha perso il treno Champions League.

Dopo essere tornato al gol nella sfida vinta contro il Venezia per 1-3, Zapata è stato costretto a saltare la partita di La Spezia per l’ennesimo problema muscolare della sua sfortunata stagione.

Leggi anche -> Mino Raiola – Svelata l’identità della sua erede segreta: da oggi in poi avrà nelle mani una fortuna

In dubbio contro il Milan, la situazione dell’attaccante è tutta da valutare

Nel match precedente a quello del Picco, pareggiato 1-1 dalla squadra di Gasperini contro la Salernitana, Duvan Zapata è stato costretto a uscire dal campo dopo pochi minuti del secondo tempo a causa di un risentimento alla coscia destra. Le sue condizioni hanno preoccupato e non poco lo staff e i tifosi bergamaschi, che hanno temuto di fare a meno del loro bomber fino al termine della stagione.

Invece Gasperini al termine della partita vinta dalla sua Atalanta contro lo Spezia ha parlato di come l’esclusione di Zapata fosse avvenuta solamente in via precauzionale. “Per Zapata è stata precauzione, non ha problemi eccessivi ma sicuramente era dolente dove aveva avuto l’infortunio e penso possa recuperare per la prossima”. Parole che rassicurano l’ambiente che spera di riaverlo a disposizione già per la decisiva sfida contro il Milan di domenica prossima.

Leggi anche -> Calhanoglu, quello che ha detto su Pioli è incredibile: i tifosi restano di stucco

Le sue condizioni verranno però valutate più attentamente nel corso della settimana per capire quanto valga la pena rischiare il suo impiego. Zapata viene già da tanti problemi di natura muscolare, e un’altra ricaduta potrebbe solo complicare ulteriormente le cose. Gasperini lo sa e la decisione finale sarà presa anche in tal senso.