Adriano dopo l’addio al calcio: incredibile ecco come è cambiato | Foto

Adriano consideratelo l’imperatore della squadra dell’Inter dopo l’addio al calcio ha deciso di cambiare totalmente la propria vita, ma a far discutere in queste ore troviamo l’incredibile trasformazione messe in atto dall’atleta nel corso degli anni.

La squadra dell’Inter ha fatto da palcoscenico a numerosi campioni che qui hanno trovato modo di mettersi in gioco nel ruolo di calciatore sul campo da calcio conquistando il record incredibili, vedendo la propria carriera passare ad uno step successivo.

Allo stesso modo Adriano Leite Riberio ha fatto sognare i tifosi della squadra in questione e anche gli appassionati di calcio, un grandissimo talento che però ha visto la sua carriera concludersi a soli 34 anni dopo il ritorno in Brasile. ecco come troviamo oggi l’ex attaccante.

La vita di Adriano oggi

Adriano nel corso della sua vita peccato anima e cuore allo sport del calcio, trovando in Italia una seconda casa che gli ha permesso di mettere in campo passione, talento e determinazione. Tutto per lui comincia con l’Inter, per poi seguire con delle parentesi alla Fiorentina, al Parma e concludere la carriera calcistica italiana con indosso la maglia della squadra della Roma nel 2011.

L’addio definitivo dell’Imperatore allo sport arriverà nel 2016 con la maglia del Miami Utd, oggi a raccogliere il testimone in campo e il figlio dell’ex attaccante Che nel 2021 ha firmato il primo contratto calcistico con il Gremio.

Adriano, invece, una volta conclusa la sua carriera calcistica ha deciso di impegnarsi totalmente nel mondo dei social e per lui si è parlato anche di un contratto cinematografico, il quale prevede il suo debutto in qualità di attore, ma al momento sono poche le notizie diffuse in merito a tale progetto per l’ex attaccante.

LEGGI ANCHE -> Ricordate la figlia di Mihajlovic, Viktorija? Ecco come è cambiata la sua vita oggi

LEGGI ANCHE -> Lutto per Cristian Vieri e Costanza Caracciolo: doloroso messaggio di addio

La trasformazione di Adriano

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in questi anni è cambiata la vita dell’ex attaccante Adriano ma anche il suo aspetto fisico.

L’ex calciatore, dunque, ha da poco messo in scena un look totalmente diverso da quello che i tifosi erano abituati a vedere, facendo spazio ad outfit definiti molto pop, collane giudicate eccessive e, infine, capelli biondi che lasciano senza parole… un cambiamento radicale, quindi, che segno è un vero e proprio prima e dopo della vita di Adriano.