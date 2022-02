Ricordate la figlia di Mihajlovic, Viktorija? Ecco come è cambiata la sua vita oggi

By

Riflettori puntati su Viktorija, ovvero la figlia di Sinisa Mihajlovic social star di successo e donna in carriera… ecco la vita della giovane donna oggi

Sinisa Mihajlovic durante la sua carriera ha conquistato il panorama sportivo grazie alla carriera fatta in qualità di giocatore e successivamente di calciatore, sostenuto in tutto dalla propria famiglia. Un legame speciale che unisce l’allenatore la moglie Arianna e i figli della coppia.

Non a caso, nel mirino dell’attenzione mediatica oggi troviamo proprio Viktorija Mihajlovic e vita privata… l’ex concorrente del reality show Isola dei Famosi torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie al racconto che quotidianamente fa nella sua pagina Instagram.

Viktorija Mihajlovic, tutto sulla figlia dell’allenatore Sinisa

Solo pochi anni fa Viktorija Mihajlovic e la sorella Virginia hanno deciso di prendere parte al reality show dell’Isola dei Famosi, il tutto durante una delle edizioni più chiacchierate di sempre il cui cast era formato da Marina La Rosa, Kaspar Capparoni, Taylor Mega, Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez e tanti altri ancora.

Entrambe le figlie di Sinisa Mihajlovic hanno subito conquistato la scena televisiva e anche quelle dei social, sia Viktorija che Virginia, infatti, erano già impegnate in qualità di modelle e social influencer, motivo per cui la partecipazione al reality show è stata in grado di dare una vera e propria impennata alle loro carriere diventando tra le social star più amate del web.

Viktorija Mihajlovic che ha da poco compiuto 25 anni continua ad essere impegnata nel mondo della moda e non solo, dato che la figlia dell’allenatore continua i suoi studi in campo universitario presso la Facoltà di psicologia a Roma.

LEGGI ANCHE -> Damsgaard a rischio la sua permanenza in serie A: ecco cosa è successo

LEGGI ANCHE -> Francesco Totti e la suocera: lei è bellissima e fa un lavoro che non ti aspetti!

La bellissima storia d’amore con Pellegri

Recentemente Viktoija Mihajlovic è stata protagonista dell’attenzione dei media italiani grazie all’avvio di una nuova di importantissima storia d’amore che nel 2020 è nata con il giocatore del Milan Pietro Pellegri.

Un amore molto importante per la giovane donna è raccontato a cuore aperto sulla propria pagina Instagram condividendo con i propri fan i momenti più belli vissuti dalla coppia.

Ricordiamo, infine, che Viktorija Michailovic in passato ha avuto delle frequentazioni anche con un altro cacciatore, ovvero Andrea Petagna, avvistata successivamente anche in compagnia dell’ex tronista Mattia marciano.