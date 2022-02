Lazio, il valzer dei portieri: Sarri chiede, Lotito pronto a pagare

By

In casa Lazio con i molti giocatori in scadenza a giugno, i biancocelesti stanno sondando il terreno per trovare colpi a parametro zero da regalare a Sarri .

La Lazio si prepara già al mercato estivo. La dirigenza vuole accontentare il tecnico dopo un mercato invernale nell’ombra.

La squadra capitolina a giugno vedrà molti giocatori andare via a parametro zero e l’idea che prendendo piede è quella di puntare su giocatori che a giugno saranno svincolati. A cominciare dalla porta, infatti, entrambi i portieri biancocelesti hanno il contratto in scadenza a giugno 2022.

Se inizialmente la società era intenzionata a rinnovarli, ora la situazione è un po’ cambiata. Thomas Strakosha non è più certo di restare a Roma anche se ultime uscite hanno fatto cambiare idea alla dirigenza che, in caso di qualificazione all’Europa a fine stagione, potrebbe proporgli il rinnovo.

Il giocatore albanese accetterebbe di restare alla Lazio solo in caso di avere la conferma dall’allenatore di essere lui la scelta numero 1. In caso contrario potrebbe andare a giocare in Premiere League, su di lui c’è l’interesse del Watford.

Pronto il sostituto

Discorso simile per l’altro portiere biancoazzurro Pepe Reina. Al 39enne difficilmente verrà prolungato il contratto vista l’età.

Lo spagnolo comunque non avrebbe intenzione di rimanere a Roma, ma sognerebbe una terza avventura a Napoli, club e città con cui è molto legato. Reina pur di tornare a Napoli sarebbe disposto a fare anche il terzo portiere.

La dirigenza biancoceleste, quindi, è alla ricerca di un portiere. Per ora il sostituto ideale viene dalla Spagna e gioca al Mallorca, in prestito dal PSG. Classe ’93, Sergio Rico ha un contratto che lo lega con il club parigino fino al 2024.

Per portarlo in Italia servono circa 8 milioni, cifra che Lotito sembrerebbe pronto a pagare. Nel caso entrambi i portieri non dovessero rimanere è calda anche la pista che porta a Mattia Perin, secondo portiere della Juventus.

Anche il portiere bianconero è in scadenza a giugno e la Lazio gli assicurerebbe abbastanza minutaggio.