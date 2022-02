Chi è Marcos Senesi, il difensore sognato da mezza Europa che può arrivare in Serie A

Marcos Senesi è un difensore sognato dai top club di mezza Europa. Tra di essi ci sono anche alcuni club italiani, uno su tutti sogna di acquistarlo: ecco chi.

Tre squadre della Serie A sono sulle tracce di Senesi. I club in questione si daranno battaglia per portare il giovane difensore nelle proprie rose e sognano di strapparlo alla squadra che ne ritiene il cartellino, in quanto è in scadenza di contratto nell’estate 2023: un’azzardata mossa in anticipo potrebbe essere la scelta vincente.

Le squadre in questione sono il Napoli, la Roma, ma soprattutto la Fiorentina. Il forte interessamento dei viola è stato confermato dai quotidiani argentini, che li vedono in vantaggio rispetto alla concorrenza.

LEGGI ANCHE –> Milan, si cerca un rinforzo per l’attacco: occhi in Premier League

Chi è Marcos Senesi, il difensore del momento

Marcos Senesi è il difensore argentino classe 1997 del Feyenoord. Il giocatore è arrivato nel club olandese nell’estate del 2019 e fin da subito si è presentato egregiamente, aggiudicandosi il titolo di miglior giocatore nel suo ruolo della Eredivisie.

Senesi è cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo. È arrivato a Rotterdam nel 2019 e da quel momento ha totalizzato 97 presenze, andando a segno 8 volte e fornendo 7 assist ai compagni. Il giocatore predilige il piede sinistro ed è abile nella costruzione dal basso, è dotato di testa e rapido negli anticipi.

Una caratteristica di non sottovalutare è il possesso del passaporto comunitario, in quanto i suoi bisnonni erano italiani. Quest’ultimo punto fa drizzare ancora di più le antenne ai club di Serie A, in quanto potrebbe rivelarsi un ulteriore motivo di interesse.

La difesa viola del futuro

La Fiorentina è fortemente interessata al difensore del Feyenoord in quanto la sua difesa è in forte dubbio per il futuro. In particolare, è in dubbio la permanenza di Nikola Milenkovic, il centrale difensivo viola potrebbe lasciare la squadra di Italiano a partire dalla prossima estate: per questo la dirigenza viola non vuole farsi trovare impreparata.

LEGGI ANCHE –> Fiorentina, accordo raggiunto: il regalo che nessuno si aspettava!

I viola dovranno anche valutare un’altra situazione di un giocatore della difesa: Alvaro Odriozola, il terzino del Real Madrid, è in prestito e a fine stagione bisognerà prendere una decisione sul futuro. Il club vorrebbe tenerlo a tutti i costi, date le convincenti prestazioni di questa stagione, ma la parola finale spetta alla dirigenza madridista e alla volontà del giocatore.