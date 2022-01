Juventus, Xavi chiama Morata: separazione consensuale in corso

La Juve si prepara ad una vera e propria rivoluzione in attacco: se dovesse arrivare Vlahovic, sarebbero pronte due mosse incredibili per Allegri!

La Juve si muove sul mercato. Tra fiorentina e Juventus piano piano si stanno trovando punti in comune per l’affare del giovane attaccante; intanto c’è un forte interessamento da parte del Barcellona nei confronti di Morata.

Allegri vorrebbe tenerlo a Torino, ma se dovesse arrivare Dusan da Firenze, la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità e di cui sarebbe il primo riferimento potrebbe rappresentare una tentazione per lo spagnolo. Tuttavia, i catalani non hanno intavolato la trattativa anzi, non si sono ancora mossi. Xavi ha parlato al telefono con il numero 9 bianconero, se dovesse arrivare un’altra punta a Torino il tecnico blaugrana vorrebbe che Alvaro lo raggiungesse entro il 31 di gennaio.

I motivi sono principalmente due: con un Vlahovic così difficilmente Allegri preferirà lo spagnolo ed essendo in prestito Morata non dà garanzie sul futuro. Di fatto, se la Juve dovesse decidere di intervenire sul mercato per sostituire Morata, lo spagnolo raggiungerebbe Xavi a Barcellona, se l’Altetico Madrid lo consente.

Per queste ragioni, la trattativa è molto complicata, ma, se i catalani dovessero decidere di fare un passo verso le volontà dei bianconeri, lo scenario potrebbe cambiare notevolmente.

Belotti il piano B

Se Barcellona e Juve dovessero trovare l’accordo per il passaggio di Morata, i bianconeri sarebbero obbligati a quel punto ad intervenire sul mercato per sostituire lo spagnolo. Ci sono due possibilità: una singola operazione o un doppio innesto. I bianconeri possono puntare su Vlahovic oppure prendere un altro attaccante più un esterno che copra l’infortunio di Chiesa, out fino a fine stagione.

Belotti piace da diverso tempo. L’attaccante del Torino è in scadenza ed è stato confermato che lascerà i granata a fine stagione. Su di lui ci sono vari club, tra cui il Milan. Il suo è un profilo duttile, in quanto può essere impiegato sia da prima che da seconda punta.

La Juve potrebbe decidere di anticipare la concorrenza, formulando sin da subito un’offerta ai granata senza attendere la scadenza del contratto.

Cairo, piuttosto che perderlo a parametro zero, potrebbe decidere di ascoltare un’eventuale proposta nonostante la situazione molto complicata. Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai €30 milioni, ma data la circostanza potrebbe partire per molto meno.