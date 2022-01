Melissa Satta l’abito bianco da sogno che tutti vorrebbero: ecco dove comprarlo

Melissa Satta protagonista della scena del gossip italiano a grazie a un bellissimo abito bianco, realizzato da un noto stilista, e che tutti vorrebbero nel loro guardaroba.

L’ex moglie di Kevin Prince Boateng torna ad essere protagonista dei media e sui social grazie alla pubblicazione di una bellissima foto che la mostra con indosso un outfit pazzesco, realizzato proprio per Melissa Satta in occasione di elemento davvero molto importante.

Si tratta un outfit che nel corso delle ultime settimane ha davvero fatto il giro del web, conquistando numerosi fan di Melissa Satta riscuotendo un grandissimo successo sui social, totalizzato un numero di like record nella sua pagina Instagram.

L’abito bianco che tutti vorrebbero indossato da Melissa Satta

Ebbene sì, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di alcune foto che ritraggono Melissa Satta dietro le quinte del programma Goal Deejay, di Sky Sport, qui dove è stata una delle indiscusse protagoniste dello show.

L’abito sfoggiato dall’ex velina di Striscia la Notizia, opinionista del noto, è un tubino aderente, che ha messo in risalto le forme dell’influencer con un gioco di pizzo bianco e trasparenze, riuscendo a rendere la Satta elegante e sensuale al tempo stesso.

Chi ha realizzato l’abito di Melissa Satta, e quando costa?

Il look sfoggiato dalla Satta, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ha subito riscosso un grandissimo successo e gradimento da parte dei fan che hanno commentato l’outfit con un mix di complimenti vari e numerosi like.

Si tratta, dunque, di un bellissimo abito indossato da Melissa Satta, in total white, e che rappresenta uno abito perfetta per la primavera/estate 2022, perfetto da sfoggiare in varie occasioni, dalle più sportive alle più eleganti, così come perfettamente dimostrato dall’influencer e opinionista.

A ogni modo, a realizzare l’abito in questione è stato realizzato dallo stilista Ermanno Scervino e presente in una delle sue ultime collezioni… il costo, però, al momento resta un mistero, trattandosi, comunque sia, di un capo esclusivo.