Juventus dopo l’attacco pronto il colpo a centrocampo: svelato il nome

La Juve è scatenata sul mercato, contatti avviati per il centrocampista: si potrebbe concretizzare se dovesse partire Arthur o Bentancur.

La Juve si muove sul mercato. Come anticipato nei giorni scorsi, c’è un forte interessamento da parte dell’Arsenal nei confronti di Arthur e dell’Aston Villa nei confronti di Rodrigo Bentancur.

Il brasiliano piace ad Allegri, che vorrebbe tenerlo a Torino, ma la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per il centrocampista. Tuttavia, i Gunners hanno intavolato la trattativa sulla base del prestito secco con ingaggio totalmente pagato da loro: questa formula non piace ai bianconeri.

I motivi sono principalmente due: sarebbe necessario trovare un sostituto e non dà garanzie sul futuro. Se il numero 5 della Juventus dovesse decidere di rimanere a Torino, i bianconeri potrebbero decidere di vendere Bentancur, per lui suonano le sirene di Birmingham.

Quindi, nel caso dovesse partire un centrocampista, Allegri ha già fatto il nome del sostituto da portare sotto la Mole.

Leggi anche —> Juventus, Xavi chiama Morata: separazione consensuale in corso

Le due scelte

Se Arsenal e Juve dovessero trovare l’accordo per liberare Arthur. I bianconeri sono già pronti a intervenire sul mercato per sostituire il brasiliano. Il primo nome che piace è quello di Nahitan Nandez del Cagliari. L’altro è Nicolò Rovella, attualmente al Genoa in prestito proprio dai bianconeri. I sardi vorrebbero chiudere la trattativa con un prestito con obbligo di riscatto mentre la Juve vorrebbe non l’obbligo ma il diritto.

C’è un terzo nome che piace da tempo, Denis Zakaria. Lo svizzero è in scadenza ed è stato confermato che lascerà il ‘Gladbach a fine stagione. Su di lui ci sono vari club, tra cui il Manchester United. Il suo è un profilo duttile, in quanto può essere impiegato sia da mediano che da difensore centrale in una linea a 3 o a 4. Difficile però che la trattativa si sblocchi in questi ultimi giorni di calciomercato.

Leggi anche —> Inter nome a sorpresa per completare il reparto offensivo: arriva subito!

Rovella, classe 2001, è stato acquistato dalla Juve un anno fa, ma si è deciso di lasciarlo in prestito al Genoa per farlo crescere. Tuttavia, da contratto, i bianconeri potrebbero decidere di interrompere immediatamente il prestito per anticipare il suo arrivo a Torino. In questi giorni potrebbe aprirsi un discorso con i rossoblù per valutare la fattibilità dell’operazione, ma bisogna monitorare le condizioni fisiche del calciatore.