Ancora polemiche per Sanchez: quella foto che fa infuriare tutti

Il niño maravilla non vuole smettere di far parlare di sé. Altre polemiche social per il giocatore cileno dell’Inter.

Alexis Sanchez si è distinto in questi ultimi mesi all’Inter, ma non solo per quanto fatto vedere in mezzo al campo.

Dall’estro del giocatore cileno sono arrivati gol importanti, come quello che ha permesso all’Inter di soffiare la supercoppa ai rivali bianconeri proprio a un istante dal termine della gara, o come le partite di coppa Italia contro Empoli e Roma, che hanno mostrato un giocatore in grande spolvero, capace con le sue magie di risolvere le qualificazioni ai turni successivi.

Sanchez però non si è distinto solo per quanto fatto vedere in mezzo al campo, ma anche per le dichiarazioni fuori dal rettangolo verde, che sono spesso sfociate in polemica, nemmeno tanto velata, contro le scelte dell’allenatore Simone Inzaghi.

Sanchez è delirio social, ecco che cosa è successo

L’ultima di queste polemiche, in ordine cronologico, è arrivata prima della partita degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Il cileno ha infatti postato su instagram un post molto chiaro, con un leone (animale a cui è solito paragonarsi Sanchez) nell’atto di sbadigliare, accompagnata l’emoji dell’omino che dorme, andando ad indicare tutto il suo dissenso sulla decisione di schierarlo in panchina, lasciando “dormire il leone”.

Altre polemiche c’erano state proprio dopo il gol in supercoppa. In quell’occasione Sanchez si era definito un leone in gabbia, che però quando gioca diventa un mostro, come aveva dimostrato proprio quella sera consegnando il trofeo all’Inter.

Un altro post emblematico è stato quello di inizio ottobre. raffigurante una Lamborghini abbandonata ed impolverata con la didascalia “puoi valere molto ma se non sei nel posto giusto non brillerai”. Anche l’anno scorso c’erano state diverse polemiche da parte del cileno. Dopo la doppietta a Parma ad esempio, si era definito ancora una volta un leone in gabbia.

Dirigenza contrariata, addio possibile

La dirigenza nerazzurra non è contenta delle continue esternazioni di questo tipo da parte dell’attaccante ex Manchester United, che rischia di destabilizzare l’ambiente nerazzurro.

Il suo stipendio è inoltre molto elevato, e Marotta vorrebbe sfruttare una sua eventuale cessione per far spazio a Dybala, garantendo così all’argentino lo stesso stipendio che percepisce l’attuale numero 7 nerazzurro.

Insomma, le parole di Sanchez invece che aiutarlo a giocare di più potrebbero portare all’effetto opposto, cioè quello di indurre la dirigenza interista ad una separazione anticipata, in modo da garantirsi un giocatore più giovane e che possa essere più utile alla causa. Vedremo come andrà a finire al termine della stagione, ma le strade di Sanchez e dell’Inter sono, in questo momento, piuttosto lontane.