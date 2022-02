Atalanta, è nata una stella: gli occhi dei top club su di lui, pericolo in vista

L’Atalanta e Gasperini si coccolano il loro nuovo gioiello esploso in questa stagione: le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di big italiane ed europee che potrebbero tentare di accaparrarselo.

Nonostante una stagione con tante difficoltà a causa degli infortuni, l’Atalanta ha messo in vetrina un altro giovane della sua rosa: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha da subito folgorato Gasperini, che non ci ha pensato a lungo prima di puntare su di lui.

L’Atalanta ha confermato ancora una volta di essere una delle società che meglio opera sul mercato in Serie A. Nonostante un budget non ai livelli delle diretti concorrenti, la dirigenza bergamasca riesce sempre ad assicurarsi dei talenti che sotto la gestione Gasperini diventano dei giocatori completi.

L’ultimo esempio è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe ’98, che l’Atalanta ha strappato la scorsa estate dall’AZ Alkmaar per soli 12 milioni di euro. Nonostante sia appena arrivato, Koopmeiners ha già raggiunto le 25 presenze con la maglia della Dea, di cui 5 in Champions League. Nella partita contro la Juventus, Gian Piero Gasperini lo ha schierato come trequartista dietro Boga e Muriel e la sua prestazione è stata maiuscola.

La sua tecnica, la sua visione di gioco ma anche la sua fisicità hanno attirato le attenzioni di molti club che in questo momento sono già pronti a offrire più del doppio per assicurarselo. L’Atalanta vorrebbe farlo crescere, ma in caso di clamorose offerte potrebbe vacillare: ecco i dettagli.

Koopmeiners, predestinato a un top club europeo

Nonostante la giovanissima età, Koopmeiners quando gioca sembra un veterano per le scelte quasi sempre giuste che prende. Chiaramente ha ancora margini di miglioramento incredibili essendosi appena affacciato al grande calcio, ma ha le stimmate del predestinato. In Serie A hanno gli occhi puntati su di lui, ma anche dall’estero lo stanno attenzionando in maniera diversa dagli altri giocatori.

Nel nostro campionato Inter e Juventus hanno già chiesto informazioni all’Atalanta, ma anche Milan e Napoli lo attenzionano da molto vicino. In Premier League il centrocampista olandese piace tanto al Manchester United, al West Ham e al Tottenham di Conte, che farebbe carte false per averlo in squadra. Chiaramente non manca l’interesse dalla Liga, dove Xavi starebbe pensando a lui in caso di addio a fine stagione di un altro olandese, Frankie De Jong.

L’impressione è che alla fine l’Atalanta potrebbe decidere di tenerlo e farlo crescere almeno per un’altra stagione, ma il futuro di Koopmeiners è destinato ad essere in una delle migliori squadre del mondo.