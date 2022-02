Asse Roma-Chelsea: non solo Abraham, Mourinho vuole un altro big

La Roma sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato estivo: Mourinho ha chiesto ai Friedkin un campione del Chelsea per migliorare la rosa.

I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi per migliorare la qualità della squadra nella prossima stagione. Mourinho ha espressamente richiesto alla società un difensore di esperienza in grado di guidare l’incerto reparto arretrato della Roma.

Il calciomercato estivo della Roma è già pronto ad infiammarsi: Mourinho non è contento della rosa a disposizione e avrebbe preteso rinforzi per la prossima stagione. Uno dei reparti che ha avuto più lacune in questo campionato è stata sicuramente la difesa.

Sono stati troppi gli errori individuali che hanno condizionato partite e in generale la situazione di classifica dei giallorossi. Anche nella partita contro il Sassuolo, due indecisioni prima di Rui Patricio e poi di Karsdorp hanno permesso alla Roma di conquistare solamente un punto. In precedenza, gli stessi Mancini, Smalling e Ibanez sono stati protagonisti di errori gratuiti che una grande squadra non può commettere.

Per questo motivo Mourinho, che vuole portare i giallorossi a un livello top, ha chiesto alla proprietà uno sforzo economico per portare a Trigoria un difensore di spessore europeo in grado di guidare i suoi compagni. L’occasione di mercato arriva dal Chelsea, da cui la Roma ha già acquistato una delle poche note liete di questa stagione: Tammy Abraham.

Roma, un ritorno acclamato dai tifosi

Il direttore generale della Roma starebbe provando a sondare il terreno con il giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. La difesa non è l’unico reparto che la Roma deve rinforzare e per questo motivo è necessario cercare di acquistare il meglio spendendo il meno possibile. Mourinho vuole un top e il calciatore, amato dai tifosi per il suo passato, potrebbe davvero decidere di accettare la proposta dei giallorossi.

Si tratta di Antonio Rudiger, difensore centrale del Chelsea in scadenza di contratto con il suo attuale club. Rudiger ha ancora 28 anni e potrebbe ritornare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio a parametro zero. Con la maglia della Roma, il difensore tedesco ha collezionato 56 presenze, prima di essere acquistato dal club inglese per 35 milioni di euro nel 2017. Al Chelsea Antonio Rudiger ha vinto una Europa League, una Champions League, una Supercoppa Europea, una FA Cup e una Coppa del Mondo per Club. Le sue caratteristiche da difensore moderno, veloce e abile nell’uno contro uno, sarebbero l’ideale per Mourinho che potrebbe contare su un giocatore di sicuro affidamento.

I tifosi giallorossi sperano nel grande colpo per tornare a sognare, e Rudiger potrebbe decidere di tornare nel posto dove tutto è cominciato.