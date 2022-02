Rice, il West Ham fissa il prezzo: partita l’asta, anche un’italiana in corsa!

Il club londinese ha fissato il prezzo di vendita del suo gioiellino, facendo di fatto partire una vera e propria asta internazionale.

Il West Ham sa di avere tra le mani un vero e proprio gioiello. Stiamo parlando di Declan Rice, centrocampista perno del club londinese e della nazionale inglese.

Il classe ’99, 23 anni compiuti a gennaio, è cresciuto nei settori giovanili di Chelsea e West Ham, esordendo nella prima squadra degli Hammers nel 2017, pochi mesi dopo aver compiuto 18 anni.

Da allora con il club londinese ha disputato 175 gare segnando 9 gol, ma soprattutto dimostrandosi un vero e proprio metronomo di centrocampo, dimostrandosi fenomenale soprattutto in fase difensiva e nelle chiusure, potendosi adattare anche come centrale di difesa. Grazie a queste prestazioni si è anche conquistato il posto da titolare nella nazionale inglese agli scorsi europei. In nazionale maggiore ha già giocato 27 partite segnando anche 2 gol.

Il contratto del giocatore di origine irlandese scade nel 2024, con opzione per il rinnovo di un altro anno a favore della società, che ha però fissato il prezzo per chi avesse intenzione di provare a prendere il talentuoso mediano.

La richiesta degli Hammers è di 100 milioni di euro, che però non spaventano le pretendenti pronte a scannarsi a vicenda per assicurarselo.

LEGGI ANCHE -> Milan, un top club si sfila dalla corsa per Kessie

Anche un’italiana in corsa

Sul giocatore è noto da tempo l’interesse del Manchester United, che già nelle ultime due sessioni di mercato aveva provato ad assicurarselo. Anche l’altra squadra di Manchester, il City di Pep Guardiola, sarebbe alla finestra per tenere d’occhio l’evolversi della trattativa.

Un’altra estimatrice del numero 41 viene dalla Liga ed è il Real Madrid. I blancos devono sostituire Modric, che ormai comincia ad avere una certa età, e potrebbero puntare proprio su di lui. Anche il Barcellona, che sta provando in tutti i modi a strappare Brozovic all’Inter, è interessata a quel tipo di profilo.

LEGGI ANCHE -> Inter insidie europee per il rinnovo di Brozovic: ecco cosa sta accadendo

In Italia, la squadra che farebbe follie per Rice è la Juventus di Max Allegri. Nonostante l’arrivo di Zakaria, per altro a prezzo di saldo, avendolo pagato solamente 8 milioni di euro, Rice sarebbe il giocatore ideale per accompagnare Locatelli, svincolando l’ex Sassuolo da compiti difensivi e lasciandogli dunque più libertà di impostare e cercare il compagno.

Il duo sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico toscano dei bianconeri, e anche se il prezzo e la concorrenza spaventano non poco, la Juventus proverà a fare un tentativo fino all’ultimo, nel tentativo di garantirsi un centrocampista dalle grandissime potenzialità.